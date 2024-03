Ataquen la seu de l'associació Lgtbi+ Lambda a València

La porta de l'associació LGTBI Lambda, a València, va començar el dia este dilluns vandalitzada i amb el cartell mig arrancat de la porta, segons ha denunciat l'entitat en xarxes socials.

Es tracta del primer atac que patixen en la seua nova seu situada a l'avinguda Primer de Maig a València després "d'un any de convivència pacífica", segons lamenta l'entitat en un cartell col·locat a la porta de la seu en què demanen suport als veïns i les veïnes de la zona per a trobar els responsables. L'atac ha sigut denunciat a la Policia Nacional.

Lambda és una històrica entitat que fa 36 anys que lluita pels drets de les persones LGTBI+ a València. Qualsevol pot unir-s'hi per a realitzar voluntariat, i l'entitat oferix assessorament, atenció psicològica, suport legal o proves ràpides de VIH entre altres servicis en suport dels drets del col·lectiu Lgtbi.

Lamentablement, no és el primer atac que ha patit esta associació al llarg de la seua història, encara que sí el primer a la nova seu. L'entitat està acostumada al fet que este tipus d'actes vandàlics es repetisquen amb relativa freqüència. Pintades en la seu o a la porta, a més d'alguna destrossa.

Cartell trencat de la seu de Lambda de València / Lambda

Silicona en els panys

Quan han anat a obrir este matí s'han trobat amb què han intentat "arrancar d'arrel la placa, però, com que no van poder fer-ho, l'han rebentada i n'han deixat un tros en terra".

Fran Fernández, coordinador de Lambda, ha indicat que interposaran esta vesprada una denúncia, després de reunir-se l'executiva, i encara que ha dit que no els correspon a ells avaluar la intencionalitat o no, ha afegit: "És curiós que l'única atacada de tot el carrer siga la nostra".

La seu de Lambda ha patit nombrosos atacs en altres èpoques, arribant a viure'n tres en menys d'un mes, fins i tot amb silicona en els panys de l'associació per a evitar que pogueren obrir les seues portes, com va succeir fa uns anys.

Intenció "evident"

Fernández creu que és "precipitat" parlar d'LGTBifòbia, "però que hi ha una intenció és evident. Quan l'única placa que arranques siga eixa, una mica d'intenció ha d'haver-hi, perquè si no n'haurien arrancades més".

"Jo imagine un borratxo trencant retrovisors i trenca tots els del carrer o tres o quatre, però només un és més difícil pensar que no hi ha intenció, encara que la veritat és que no hi ha pintades, adhesius ni esvàstiques com l'última vegada, només està la placa arrancada", segons Fernández.

En la nova seu estan des de fa vora un any, i la convivència, ha assenyalat, ha sigut "pacífica. Mai havia passat res", encara que ha indicat que ara "el focus mediàtic" està més damunt d'ells per diverses entrevistes que han donat, però cal ser molt prudent i no parlar obertament d'LGTBifòbia".

En cas de repetir-se, sí que seria clara la motivació homòfoba, segons explica Fran Fernández, i remarca que "la tornaríem a denunciar, perquè totes les agressions que patix el col·lectiu LGTBI han de denunciar-se, almenys per deixar-ne constància", explica. "Perquè si no -continua- hi ha gent que es permet dir que hui dia a València no patim agressions LGTBfòbiques".