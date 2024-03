La successió socialista a Brussel·les agita el PSPV

El procés de renovació integral que s’està produint en el PSPV obri un nou front de batalla. A penes unes hores després des que l’encara eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero anunciara que s’autodescartava per a la candidatura de les pròximes eleccions europees, comencen els moviments en la plaça socialista valenciana.

Una notícia este matí en la Cadena Ser situa la portaveu del partit a l’Ajuntament i vicealcaldessa els últims anys, Sandra Gómez, com a aspirant a la candidatura socialista. De moment, són això, travesses. Perquè la posició oficial del partit, que coincidix amb la realitat, és que ni la llista està confeccionada ni les converses entre Ferraz i la nova secretària general del PSPV, Diana Morant, han començat. Per no haver-hi, no hi ha ni data per al comité federal que ha d’abordar les llistes.

El que ha començat ja són els moviments subterranis entre diferents sensibilitats del partit per ocupar una posició estratègica: la de la veu del socialisme valencià a Brussel·les, cada vegada més transcendent pels interessos valencià que allí estan en joc i el marge per a fer lobby a favor seu. I en la figura de Sandra Gómez coincidixen diversos aspectes clau.

Morant i Gómez, al costat de Pedro Sánchez i Ximo Puig / Eduardo Ripoll

El primer, l’interés del grup de Pelayo, com es coneix el grup de dirigents criat en l’organització de Joves PSPV, per ocupar esta posició. També la voluntat de Pedro Sánchez de rejovenir els cartells electorals, a més del bagatge adquirit estos anys i el seu coneixement del territori. I, finalment, la que seria la predisposició de la mateixa Sandra Gómez, segons diverses fonts, per prendre distància amb la política valenciana després d’una dècada com a portaveu i aspirant a l’alcaldia.

No obstant això, en este moment, “tothom és susceptible d’estar en la llista” que encara no existix, assenyala un alt càrrec de la direcció. També ho seria Joan Calabuig, un nom habitual en totes les travesses del partit que tenen a veure amb Europa i que ha sonat en alguns cercles en els últims mesos a la recerca d’una nova destinació

Carles Arqués

Un altre nom que sona és el del secretari comarcal de la Ribera Alta i president de la secció Unió d’Europeistes i Federalistes, Carles Arqués, molt actiu en temes de l’euromunicipalisme dins de la federació valenciana. A més, al costat de Rodríguez-Piñero, els socialistes valencians compten amb dos representants més a Brussel·les, com són Estrella Durà i Doménech Ruiz, que partixen amb poques possibilitats. Especialment la primera, mentres que en el cas del segon pot influir al seu favor la seua proximitat amb Josep Borrell, de qui ha sigut assessor.

En qualsevol cas, cal recordar que la llista per a les eleccions europees és de circumscripció única per a tot Espanya, per la qual cosa el lloc que obtinga el primer representant del PSPV serà un indicatiu de la influència que puga aconseguir Morant en la seua primera negociació amb Ferraz. En 2019, Rodríguez-Piñero va ser la primera valenciana i va ocupar el quint lloc. En este repartiment o en l’elecció del candidat de la federació podria influir també la paritat de si ha de ser un home o una dona, per a complir amb la llista cremallera.