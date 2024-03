La bogeria de la mascletà: gent agafant lloc a les 10.00 del matí

La bogeria per viure les Falles 2024 de prop està deixant enguany estampes mai vistes fins ara a la ciutat de València, almenys en les festes josepines. I és que els plens en la mascletà estan assolint fites històriques, tan elevades que des de primera hora del matí ja hi ha gent que opta per anar a la plaça de l'Ajuntament per a agafar lloc.

L'ànsia per veure la mascletà en un bon lloc dins de la plaça consistorial és gran, i el millor si es vol poder tindre opció a entrar i assistir a la disparada és matinar com més millor. Això és el que han hagut de pensar les persones que este matí, divendres 15 de març, han decidit instal·lar-se en la vorera de l'antic edifici de Correus per a tindre lloc en la mascletà de hui.

Quatre hores d'espera

A les 10.00 del matí ja hi havia almenys una dotzena de persones assegudes en cadires en la vorera de Correus i altres punts estratègics de la plaça de l'Ajuntament. Totes elles estaven disposades a passar allí el matí esperant la disparada de les dos de la vesprada.

Gent asseguda en cadires ja a les 10.00 hores de hui per a veure la mascletà a la plaça de l'Ajuntament de València. / M. Sancho

La mascletà de hui estarà a càrrec de la pirotècnia Vulcano, una empresa madrilenya que va ser tradicional en els dies de Falles, però que, d'algun temps ençà, va deixar d'assistir a la cita fallera.

Este any 2024, i després de cinc anys d'absència, Vulcano torna a la plaça de l'Ajuntament de València en un dels dies grans de les festes josepines: el de la plantà. Arriba amb ganes de fer vibrar el públic i anuncia un espectacle digital per a hui, ple de colors, amb un terratrémol en quatre fases i un final ensordidor.