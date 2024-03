Compromís reclama a Català que deixe "d'amagar el valencià en les Falles"

El regidor de Compromís per València Pere Fuset ha criticat hui el que considera "un menyspreu constant de l'alcaldessa Maria José Català a l'ús del valencià en la festa fallera". Fuset, que amb anterioritat va ser regidor de Cultura Festiva i President de la Junta Central Fallera, li ha recordat al govern municipal del PP i Vox “que el valencià, a banda de ser la llengua pròpia com diu l'Estatut, és també la llengua històrica de la festa com reconeix el mateix reglament faller”.

El regidor valencianista recorda igualment que un dels fets determinants "perquè les Falles foren declarades patrimoni immaterial de la humanitat és el seu paper en la preservació del valencià, ara especialment amenaçat en tots els fronts, fins i tot el festiu". En eixe sentit, retrau que el regidor de Falles Santiago Ballester “siga incapaç en nou mesos de soltar ni sola una paraula en valencià en contrast amb el que fan cada dia les falleres majors”.

El valencià desapareix de la música de les mascletaes

Compromís lamenta que el valencià "haja desaparegut pràcticament de la música que amenitza cada dia les mascletaes de Falles", i denuncien que, d'esta manera, "s'estaria incomplint el conveni firmat amb la ràdio i televisió pública valenciana".

Fuset recorda que des de 2016 "esta megafonia promocionava la música valenciana en tota la seua diversitat lingüística i estils. Enguany no sols s'ha suprimit la versió en valencià del 'València en Falles', interpretada per Bajoqueta Rock" i "autoritzada pels propietaris legals i pel mateix Vicente Ramírez, sinó que tota la música en valencià sembla vetada més enllà de l'himne faller".

Els valencianistes recorden que ja van denunciar també "la supressió dels concerts de Falles recuperats l'any passat, en què grups locals com Zoo i La Fúmiga com a cap de cartells van reunir milers de persones a l'Albereda".

"Ocultació dels llibrets municipals"

Compromís assenyala que esta marginació al valencià es traduïx també "en l'ocultació dels llibrets municipals, que es van recuperar en 2016 en coherència amb la potenciació dels elements clau de les Falles Unesco".

Fuset assenyala que, a diferència de l'habitual, Catalá i Ballester no han realitzat enguany cap presentació pública “d'un element clau del patrimoni de la humanitat com són els llibrets en els quals el valencià és clarament protagonista”.

La supressió d'este acte -que es realitzava abans de Falles al Saló de Cristall- se sumaria a altres actes igualment desapareguts com la Cavalcada del Patrimoni o els premis Dones de la Festa, que actuaven en l'àmbit de la plena igualtat.