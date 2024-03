Metros i tramvies recorren en Falles l'equivalent a 17,3 voltes al món

Els servicis especials i ordinaris programats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a Falles, en concret del dia 15 a la matinada del 20, recorreran un total de 698.978 quilòmetres, l'equivalent a completar 17,3 voltes al món. Per a això, Metrovalencia posa en circulació estos dies 11.875 circulacions de metres i tramvies que oferixen als usuaris 5.231.041 places.

La planificació efectuada per l'empresa pública té com a objectiu garantir el desplaçament de tots aquells usuaris que vulguen participar en els nombrosos actes festius de les Falles, segons informa la Generalitat.

Si es tenen en compte els dos caps de setmana previs a la plantà, els dies 2, 3, 9 i 10 de març, Metrovalencia oferix en els nou dies de servicis especials 2.877 circulacions extraordinàries, a més de les ordinàries –que suposen 13.180 en el còmput de totes les jornades esmentades–, cosa que significa 16.057 servicis de metros i tramvies des dels caps de setmana previs a les Falles fins a la cremà del dia 19 i matinada del dia 20.

D'esta manera, els metros i tramvies posats en circulació per Metrovalencia recorreran, si es té en compte el total de les jornades amb servicis especials, 908.977 quilòmetres, l'equivalent a 22,7 voltes al món, entre els 869.802 quilòmetres dels servicis ordinaris i els 39.175 quilòmetres dels servicis especials.

Les freqüències de pas de trens i tramvies variaran en funció del dia, la franja horària i la destinació, per la qual cosa es recomana als usuaris que s'informen del pas dels trens en la pàgina web de Metrovalencia, en el telèfon gratuït 900 461 046 o en les mateixes estacions. A més, la comunicació es pot establir a través de les xarxes socials de Facebook, X i l'app oficial de Metrovalencia.

