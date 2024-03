A quina hora es cremen les falles? Horari de la ‘cremà’ 2024

A penes queden unes hores per a poder gaudir dels centenars de monuments fallers alçats per tota la ciutat de València. A diferència d’altres anys, les Falles de 2024 han comptat amb un oratge excepcional, i veïns, fallers i visitants hi han respost de manera excepcional. El cap de setmana es va viure una autèntica rebentada fallera a la ciutat. No cabia ni una agulla en el centre i una plaça de l’Ajuntament abarrotada és, des de divendres, la mostra palesa de l’èxit rotund d’estes Falles.

No obstant això, el dia de Sant Josep ha arribat, i, amb este, el foc que consumirà els monuments esta nit. Només se salvaran els dos ninots indultats d’enguany, l’infantil de Duc de Gaeta i el ninot indultat de 2024 de la l’Antiga de Campanar, guanyadora també del primer premi de la Secció Especial.

A mesura que avance la vesprada s’acostarà també el moment de la purificació que culmina estes festes. Els monuments de cada barri es cremaran sense excepció per a preparar el terreny per a les Falles de 2025.

L’Ajuntament ha preparat un dispositiu especial per a la nit de la cremà amb la mirada posada en els edificis amb façanes ventilades. Els bombers treballaran sense descans des de primera hora de la vesprada per a coordinar, en cada comissió, la cremà fins a culminar amb la falla municipal de la plaça de l’Ajuntament.

Las Falleras Mayores y la corte despiden la última mascletà entre lágrimas / JM López

Horaris de la cremà de cada falla

20.00 h. - Cremà de les falles infantils.

20.30 h. – Cremà de la falla infantil de Convent Jerusalem, que ha obtingut el primer premi de la Secció Especial.

21.00 h. – Cremà de la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament. Els focs estaran a càrrec de Pirotecnia Mediterráneo.

22.00 h. – Cremà de totes les falles de València.

22.30 h. – Cremà de la falla que ha obtingut el primer premi de la Secció Especial, l’Antiga de Campanar.

23.00h. – Cremà de la falla de la plaça de l’Ajuntament. Els focs estaran a càrrec de Pirotecnia Mediterráneo.

