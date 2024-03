La primavera arranca amb temperatures en descens i boira

La matinada passada vam dir “adeu” a l’hivern. A les quatre del matí ha començat oficialment la primavera; una estació que s’espera que siga “molt càlida” segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). No obstant això, la primavera comença de manera inusual: amb temperatures màximes en descens, mínimes similars a la dels últims dies i boires matinals en el litoral, en la línia dels últims dies, en què la boira ha estat especialment present a primera hora del matí i després de la posta del sol. Per exemple, ahir al matí, la boira era la protagonista a la platja de la Malva-rosa de la ciutat de València; una estampa que es repetirà pels núvols baixos en la línia de costa i el prelitoral.

La primera jornada primaveral es viurà amb màximes lleugerament inferiors en les zones de litoral. A València, se situarà en 19 graus, tres menys que ahir; a Castelló, el descens és similar, fins als 20 graus de màxima; i a Alacant, es mantindrà en 23 graus, la mateixa que ahir. No obstant això, la caiguda de les màximes serà més notable en l’interior, amb diferències de fins a cinc graus a la baixa en l’interior de la província de València i el nord de Castelló. A partir de demà, els valors es mantindran estables durant tota la setmana, però tant les màximes com les mínimes descendiran diumenge i dilluns, just a l’inici de la Setmana Santa.

Les previsions obrin la possibilitat a precipitacions febles a partir del migdia, encara que la probabilitat de pluges creix a partir de les sis de la vesprada de nord a sud de la Comunitat Valenciana. En cas de caure alguna gota, serà a les comarques de la província de València, principalment en les meridionals; i, en el sud de la província de Castelló, encara que les precipitacions seran de baixa intensitat.

Primavera “molt càlida”

Esta “fresca” de l’inici de la primavera serà només un miratge, ja que Aemet ja va informar divendres que la primavera serà “molt càlida”, després d’un hivern de molta calor, en el qual s’han batut tots els registres rècord de calor en totes les estacions de la Comunitat Valenciana (hi ha registres des de fa 74 anys). La temperatura mitjana ha sigut de 10,9 °C, que és 2,3 °C superior a la de la mitjana normal (8,6 °C). L’estació hivernal s’ha tancat amb cap onada de fred i amb un hivern “especialment sec”. Ha plogut poc durant els últims tres mesos i, quan ho ha fet, ha sigut de manera feble.

A les quatre hores i sis minuts de la passada matinada va començar la primavera. Fins quan durarà? Ho farà fins al 20 de juny, dia d’inici de l’estiu astronòmic, per la qual cosa tindrà una duració de 92 dies i 18 hores, aproximadament. Encara que les previsions indiquen que, com ha ocorregut amb l’hivern —més primaveral que hivernal—, la nova estació recordarà més els dies d’estiu.

Suscríbete para seguir leyendo