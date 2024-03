Ford prorroga l’ERTO a Almussafes fins dos dies després de l’adeu de la Transit

Ford prorrogarà quasi tres setmanes més l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que està aplicant a Almussafes, i l’estendrà fins al 19 d’abril, dos dies després de la desaparició de les línies de fabricació de la furgoneta Transit i en el moment en el qual s’estima que augmentarà la producció del Kuga, l’únic “supervivent” confirmat per a la fàbrica. És el que ha anunciat este matí, en un comunicat, el sindicat majoritari en la planta, UGT, que ha destacat —després d’una reunió de la comissió consultiva de l’expedient— que ha acceptat la proposta de la firma d’afegir cinc dies més de parades en la planta de motors, a més de deixar —com és regla des que va començar l’ERTO al febrer— el torn de vesprada sense producció.

Situació per àrees

En concret, la proposició de la marca de l’oval programa, en la secció de muntatge de motors, jornades sense producció els dies 27 i 28 de març (abans de les vacacions de Setmana Santa de la factoria), així com el 8, el 15 i el mateix 19 d’abril. D’altra banda, per a l’àrea de mecanitzats, les parades tindran lloc el 28 de març, del 13 al 15 d’abril i, finalment, també el 19 d’abril.

Producció de vehicles en Ford Almussafes / Miguel Ángel Montesinos

Pel que fa a la fabricació de vehicles, UGT ha comunicat que Ford ha proposat elevar de les 500 actuals fins a les 700 persones/dia el nombre de treballadors afectats “pel fet que el llançament del Kuga no augmentarà la seua producció per problemes de proveïdors fins al 19 d’abril”. Això provocarà que el torn de vesprada seguisca sense producció en esta part de la planta, encara que la central insistix que s’aplicarà “la màxima rotació possible”.

Respostes de la firma

Això sí, més enllà de les dates de l’ERTO, el sindicat remarca, en el seu comunicat, que “el tractament de l’excedent de personal que es genere dependrà de les respostes que obtinguem per part de la companyia abans d’eixa data”. És un avís vetlat que apunta directament a la reunió que dimecres que ve, 27 de març, tindrà a Anglaterra el president del Comité d’Empresa i líder de la central ugetista en la planta, Carlos Faubel, amb la cúpula mundial de la companyia, encapçalada pel seu CEO, Jim Farley. En esta, no en va, s’ha de decidir com serà el futur d’Almussafes fins a l’arribada d’una electrificació amb els seus terminis encara per concretar, un camí que UGT —i el Consell de Carlos Mazón— ha defés que ha d’implicar l’adjudicació de cotxes híbrids que, juntament amb la nova versió del Kuga llançada enguany, garantisquen una càrrega de treball suficient per a la factoria.

Suscríbete para seguir leyendo