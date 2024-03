El PSPV critica que l’IVAM “no tinga direcció ni projecte”

El PSPV-PSOE lamenta que “un símbol de la cultura valenciana com l’IVAM no tinga direcció ni projecte per culpa d’un Consell que només es dedica a destruir i fer llistes negres”.

Així ho ha manifestat este dijous Jose Chulvi, portaveu de Cultura del Grup Socialista a les Corts, en referència a l’arxivament de la causa contra Núria Enguita, exdirectora de l’IVAM, el qual ha assenyalat que “és un colp més a la línia de flotació d’un govern que no governa”.

En este sentit, el diputat socialista ha indicat que “no pot ser que cada actuació de la conselleria de Barrera siga un colp als peus dels valencians i valencianes” i ha explicat que, “per culpa de Carlos Mazón i la mania repressora de VOX, perdem els valencians i guanya la cultura portuguesa”.

Finalment, Chulvi ha acusat Mazón de “consentir que VOX purgara una professional de prestigi internacional per una acusació infundada” i ha insistit que “és un fet tan injust i lamentable que no pot passar sense que se’n depuren totes les responsabilitats”.

