Montserrat compra un solar per 620.000 euros per a noves infraestructures municipals

L'Ajuntament de Montserrat ha iniciat els tràmits per a la compra del solar situat a l'avinguda Jaume I, on es realitza habitualment el mercat municipal, per un preu de 620.000 euros.

Es tracta d'un espai de 4.607 metres quadrats, que s'adquirirà a través de la gestió del Pla d'inversions 2024-2027 de la Diputació de València. “Després de mesos negociant, hem aconseguit comprar-lo per 620.000 euros, rebaixant en 55.000 euros la proposta inicial”, ha explicat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.

Es deixarà de pagar el lloguer

L'Ajuntament s'estalvia així més de 50.000 euros, que es podran destinar a fer front a altres despeses. A més, en passar a ser propietat municipal, tampoc haurà de fer front al lloguer que estava pagant mensualment fins ara.

“Pensem que és una molt bona oportunitat, perquè és un gran espai per a destinar en un futur a infraestructures municipals”, ha apuntat l'alcalde.

