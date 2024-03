Paterna tria Clara Barres Martínez com a nova reina de les Festes 2024

Un any més, el Casino de la plaça del Poble de Paterna es va convertir este cap de setmana en l'escenari de l'acte institucional d'elecció de la nova reina de les Festes Majors de Paterna per a este exercici 2024. L'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, va ser l'encarregat d'anunciar a Clara Barres Martínez com a nova representant de les Festes Majors de Paterna en honor al Santíssim Crist de la Fe i Sant Vicent Ferrer.

Un càrrec que exercirà acompanyada de les altres quatre joves paterneres que concorreran a l'elecció i que compondran la seua Cort d'Honor: Alexia Torromé Ribes, Almudena Carrasco Esparcia, Lucía Barres Martínez i Claudia Portillo Tomás.

El primer edil, acompanyat per la tinenta alcalde de Tradicions, Isabel Segura, va destacar "el gran compromís i orgull que suposa representar esta figura tan arrelada i representativa de la nostra vila i que perpetua i posa en valor la cultura i les tradicions de Paterna". De la mateixa manera, Sagredo també va agrair la responsabilitat exercida per la reina de les Festes 2023, Laura Rodríguez Lucena, i la seua Cort d'Honor, conformada per Cristina Buendía Valenciano i Alba Peris Peña.

Suscríbete para seguir leyendo