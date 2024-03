Més de 400 joves de Picassent reben formació sobre salut sexual

L’alumnat de l’etapa de Secundària de l’IES l’Om i el col·legi Sant Cristòfor Màrtir de Picassent participa en una investigació que estan duent a terme la Universitat de València (UV) i la Universitat Catòlica de València (UCV) sobre el consum de pornografia a la Comunitat Valenciana. Per això, fins a esta setmana, els estudiants estan rebent sessions formatives sobre esta qüestió.

El consum de pornografia i les seues conseqüències estan en el centre d’unes xarrades que impartix el grup Grifain de la UV. Durant les jornades, s’aborda esta activitat per a desmuntar mites, evidenciar la diferència entre la pornografia i les relacions sexuals i posar sobre la taula les conseqüències i els riscos del consum, com, per exemple, l’hàbit del visionament i la normalització de la violència sexual contra les dones, entre d’altres.

Formació de joves sobre salut sexual a Picassent / A. P.

També s’explica la relació de les xarxes socials que poden ser d’ús habitual entre el col·lectiu jove com a canals des d’on accedir a esta mena de contingut i fins i tot se’ls convida, d’una manera molt subtil, a generar fotografies o vídeos. En els tallers també es posa sobre la taula qüestions fonamentals per a construir relacions sexuals d’una manera igualitària i saludable, des del respecte, la cura mútua o el consentiment. Estos tallers han sigut finançats pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Més activitats sobre salut sexual en el municipi

Cal destacar que, a més d’estes activitats formatives impulsades per institucions externes al municipi, des de l’Ajuntament s’han impulsat iniciatives com el cicle “Parlem de… salut sexual”, coordinat per diverses regidories, que es va dur a terme al llarg del mes de febrer. Entre les accions que es van desenvolupar hi havia una jornada del cicle “Café tertúlies”, que va comptar amb Lluís Ballester Brage, expert de la Universitat de les Illes Balears, que va oferir una rigorosa fotografia sobre la pornografia i les conseqüències del seu consum.

D’altra banda, i a través de la iniciativa “Escola de famílies”, es va impartir una ponència a càrrec d’Esther Rodríguez Cascado i Teresa Rincón Díaz, membres de l’Associació Dessex i encarregades del projecte d’educació afectivosexual dut a terme en els centres escolars del municipi el curs present.

