València comptarà enguany amb 74 nous habitatges de lloguer assequible

El Consell d’Administració de l’empresa municipal d’actuacions urbanístiques (Aumsa) ha anunciat que, durant l’any 2024, el parc d’habitatge públic destinat al lloguer assequible augmentarà en un total de 74 habitatges nous, 25 dels quals ja estaran disponibles en el primer quadrimestre d’enguany i els 49 restants s’acabaran de construir a finals de 2024.

Estes actuacions s’emmarquen dins del Pla de promoció d’habitatge, aprovat el maig de 2020 per l’anterior govern de PSPV i Compromís, que preveia la construcció de 307 habitatges que van quedar en diferents fases de tramitació. Amb el nou impuls realitzat des d’Aumsa, en finalitzar el primer trimestre, s’haurà executat un 16 % del pla esmentat i es calcula que, en finalitzar l’any, ja s’haurà assolit el 24 % dels plans previstos, l’horitzó d’execució dels quals se situa ara a finals de 2026.

En este sentit, el regidor d’Urbanisme i president d’Aumsa, Juan Giner, ha explicat que “la prioritat de la política d’habitatge s’ha de demostrar amb fets concrets. El Pla d’habitatge ha estat paralitzat durant tres anys i ara hem volgut impulsar el treball perquè siga una realitat, perquè la nostra societat demana habitatges i el Govern de Joan Ribó i Sandra Gómez van ser incapaços de donar una mínima resposta a este problema”.

Per este motiu, ha continuat Juan Giner, hem activat, entre altres mesures, els préstecs del Banc Europeu d’Inversions, “perquè hem de fer un esforç clar per posar a la disposició dels veïns de la ciutat habitatges nous. Seran 10 milions d’euros, que ens permetran accelerar els treballs i demostrar que, quan un equip de govern aposta per l’habitatge, es poden i es deuen complir les promeses”. El BEI finança la mitat de les noves promocions, i l’Ajuntament, la resta. El nou govern de M. José Catalá, amb Vox com a socis, ha anunciat la construcció de mil habitatges públics en esta legislatura en diferents barris, i desenvolupaments urbanístics com Russafa, Malilla, Nou Moles, Fonteta o la Torre.

Les obres ja estaven en marxa

Sobre les crítiques a la gestió de l’anterior equip de govern pel retard en la construcció d’habitatges de lloguer, la portaveu socialista i anterior presidenta d’Aumsa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, ha assenyalat que “l’execució d’un pla d’habitatge no és lineal”. “Els primers anys, durant els quals cerques el finançament, contractes la redacció de projectes, els aproves i licites les obres, és molta faena, però treball que no es veu i que consumix una part molt xicoteta del pressupost. És evident que la construcció en si és la que més part del pressupost executa. I és l’última de totes”.

“Tots els habitatges que s’estan executant i finalitzant ara és perquè ja es van deixar amb les obres licitades i en marxa. Només cal veure l’hemeroteca per a les dates d’inici d’obres i veure que ells no han accelerat res. Simplement continuen executant el que deixem”, ha assegurat Gómez. “No hi ha cap habitatge en construcció actualment que no ho estiguera ja el maig de 2023. Per la qual cosa no hi ha res que haja sigut fruit d’eixa suposada acceleració del pla d’habitatge”, ha insistit.

Suscríbete para seguir leyendo