La sanitat valenciana incorpora un fàrmac contra infeccions pel mal ús de les lents de contacte

La queratitis per Acanthamoeba és una infecció ocular, causada per un paràsit, que pot provocar deficiència visual i, fins i tot, ceguesa. La seua principal causa està en el mal ús i una higiene deficient entre les persones que usen lents de contacte oculars. És una infecció poc freqüent, però s'ha de tractar adequadament per a evitar que es desenvolupe fins a les seues pitjors conseqüències. I, des d'ara, la sanitat valenciana incorpora un nou tractament per a fer-li front.

Este nou procediment contra la queratitis per Acanthamoeba s'ha introduït en els servicis d'oftalmologia de diversos hospitals de la Comunitat Valenciana. Es tracta de la monoteràpia tòpica amb polihexamida 0,08 %, la qual s'ha aplicat amb èxit a un total de 17 pacients de diferents centres hospitalaris. A l'Hospital La Fe, s'ha tractat a huit persones; al Clínic, quatre; una a Gandia, i al Doctor Balmis, a altres tres persones. A més, el fàrmac s'ha emprat en un cas complex que afectava en dos ulls a l'Hospital Sant Joan.

Una malaltia amb tendència alcista

La incidència de la queratitis per Acanthamoeba ha augmentat en els últims anys a causa de l'increment del nombre de persones que usen lents de contacte, la seua inadequada desinfecció, així com les activitats a l'aire lliure i l'ús de lents de contacte en spas o piscines. Els símptomes de la queratitis amebiana poden ser dolor ocular, ull roig, visió borrosa o pèrdua de visió, com ha detallat Ana Hervás, oftalmòloga de l'Hospital La Fe.

Segons ha explicat l'especialista, “les mesures que s'han d'adoptar per a previndre esta infecció consistixen a usar adequadament les lents de contacte i desinfectar-les correctament, així com evitar-ne la utilització en piscines o spas”. Així mateix, el cap d'Oftalmologia, Enrique España, ha indicat que, davant la més mínima sospita, cal acudir a l'especialista per a un diagnòstic precoç mitjançant cultius i tècniques PCR, i tractament”.

Fins a l'arribada a Europa en 2023 de la polihexamida 0,08 % en forma de col·liri monodosi, les farmàcies hospitalàries amb capacitat per a això combinaven este principi actiu amb uns altres per a desenvolupar fórmules magistrals i tractar esta infecció ocular, de les més greus i doloroses. Després d'assajos clínics que n'acrediten la seguretat i eficàcia, els servicis de Farmàcia Hospitalària adquirixen el col·liri llest per a la seua administració a través de l'Agència Espanyola del Medicament.

