Deu detinguts a l’Alcúdia per la compra d’inscripcions fraudulentes en el padró

La Policia Nacional ha detingut deu homes, d’origen espanyol, marroquí i algerià, com a presumptes autors d’un delicte de falsedat documental, en relació amb la compra d’inscripcions fraudulentes en el padró municipal de l’Alcúdia.

La investigació es va iniciar després de tindre coneixement que, en un habitatge de la localitat riberenca, figurava un elevat nombre de ciutadans estrangers empadronats, així com un continu tràmit d’altes i baixes en el padró. Concretament, en tres anys s’havien donat d’alta 38 persones diferents. Segons fonts policials, en el moment de dur a terme les perquisicions, 26 estaven inscrites en este domicili, sense realment residir allí.

Les indagacions dels agents han permés esbrinar que el fill del propietari de l’habitatge hauria falsificat la firma del seu pare, sense tindre este coneixement d’això, per a realitzar els empadronaments fraudulents, pels quals cobrava als interessats entre 150 i 300 euros. Posteriorment, els qui pagaven per ells, presentaven eixa documentació davant de diferents administracions públiques amb la finalitat de regularitzar la seua situació a Espanya i per a obtindre la targeta sanitària del Servici Valencià de Salut.

Després de completar-se la investigació, els agents han detingut un total de deu persones com a presumptes autores d’un delicte de falsedat documental. A més, el fill del detingut ha sigut proposat per a una sanció de 100.007 euros, a l’empara de la Llei orgànica 4/2000, que considera una infracció molt greu consentir la inscripció d’un estranger en el padró municipal per part del titular d’un habitatge habilitat per a tal fi, quan este habitatge no constituïsca el domicili real de l’estranger, obtenint un benefici econòmic d’això.

Suscríbete para seguir leyendo