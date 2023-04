“Los alcaldes no vamos a firmar un cheque en blanco a Adif para suprimir el paso a nivel”

Los alcaldes de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y de Sedaví, José Francisco Cabanes, esperan poder regresar de Madrid de su reunión con Adif este 3 de mayo con un compromiso “oficial y por escrito” del inicio del expediente de trabajo para suprimir el paso a nivel. Algo que de momento no se ha conseguido, ni siquiera en la reunión celebrada en enero de este año, donde según la empresa del Ministerio de Transportes se propuso a los ayuntamientos el paso subterráneo ciclopeatonal para acabar con el problema de los arrollamientos, que acabó sin acuerdo porque los consistorio condicionaban esta alternativa del paso a nivel al compromiso del gobierno de iniciar el soterramiento. “Los alcaldes no vamos a firmar ningún cheque en blanco a Adif. Necesitamos estudios de viabilidad del proyecto, como con cualquier otro”, explica Cabanes, tras conocer la convocatoria de dicha reunión minutos antes de la manifestación realizada tras el arrollamiento mortal este miércoles de una joven de 19 años residente de Sedaví.

Los mandatarios recuerdan que en la reunión que siempre menciona Adif sobre la presentación de la propuesta para suprimir el paso a nivel de Alfafar, solo se llegó a un acuerdo verbal de que se iniciarían los estudios de tráfico necesarios para la solución alternativa al paso a nivel.

En esa reunión en enero , según relata Juan Ramón Adsuara, Adif explica la propuesta , que consiste en un paso ciclopeatonal subterráneo, cerrar el paso a nivel con metacrilato y desviar del trafico por la calle Gómez Ferrer, en paralelo a las vías, hasta el puente de Sociopolis de Sedaví a través de varias rotondas. “para eso quedamos en que Adif haría un estudio del tráfico rodado ,para ver si el puente puede soportar toda la carga de vehículos, y ya está, no sabemos nada más hasta que en marzo les vuelve a reclamar información”.

Es el 10 de marzo cuando Adsuara escribe un correo al director general de pasos a nivel de Adif pidiendo otra reunión para actualizar la situación y ver los estudios de tráfico acordados en enero. El mismo director general no responde hasta el 4 de abril, asegurando que según el acuerdo mantenido en enero, se ha trasladado a la dirección general de Planificación y Evaluación Ferroviaria el acuerdo con los dos ayuntamientos que aceptan la solución siempre y cuando se firme un protocolo o quede por escrito el inicio de los trámites del soterramiento entre el Ministerio y los ayuntamientos.

“Y nos dice expresamente en dicho correo, lo único que tenemos por escrito de Adif: ‘estamos a la espera de recibir indicaciones y el posicionamiento del Ministerio para posteriormente en su caso comenzar el desarrollo del estudio de tráfico’. Que quede claro que son ellos los que dicen que no van a iniciar estudio hasta que consigan el compromiso”, explica Adsuara.

Sedaví despide a Luciana Sedaví ha despedido a su vecina Luciana, de 19 años, que perdió la vida tras ser arrollada por el tren en el paso a nivel de de Alfafar cuando se disponía a coger un autobús para llegar hasta Florida universitaria donde estudiaba. Fue una ceremonia civil íntima dirigida por el alcalde de la localidad, José F. Cabanes, en el tanatorio. Familiares y amigos despidieron a esta joven, de origen uruguayo, que se convierte en la segunda víctíma en nueve meses en las vías..

“Nosotros no estamos retrasando nada, son 40 años que estamos enterrando vidas en lugar de vías. Siempre estamos dispuestos a hablar con Adif. Hemos dicho que vamos a Madrid el 3 de mayo y ni siquiera sabemos con quién nos vamos a reunir”, revela Cabanes.

Un túnel inviable en 2021

Adif ha defendido estos días que desde verano de 2021 se vienen planteando soluciones a los ayuntamientos. Adsuara aclara que fue a través de un encuentro en el salón de plenos en plena pandemia, donde se acordó de forma verbal, la realización de un túnel para el tráfico. “A los pocos días, también de forma verbal nos dijeron que no era viable porque no encajaba el gálibo, y ya no nos dicen nada más hasta enero de 2023, después de que accediéramos al Congreso con las firmas”.