Las barreras del paso a nivel entre Alfafar y Sedaví han vuelto a fallar a lo largo de este fin de semana hasta en tres ocasiones. Así lo aseguran desde la Plataforma por el soterramiento de las vías, que explican que la primera incidencia se produjo el sábado por la mañana y desde entonces el sistema ha registrado distintas averías, la última de ellas ayer por la mañana. "Fallaron el sábado por la tarde, al rato vino el técnico de Adif y lo solucionó, pero por la tarde volvieron a fallar. La última vez, ayer por la mañana", cuenta Isidro García, miembro de la plataforma vecinal, que alerta que "fallan, fallan y fallan, hasta que algún día pase de madrugada y tengamos que lamentar algún problema gordo".

Aunque la lista de problemas derivados por el paso a nivel es larga para los vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer, este es uno de sus mayores temores. También para los ayuntamientos afectados, por lo que han solicitado al nuevo Ministro de Transportes, Óscar Puente, ejecutar el soterramiento de las vías. Y es que, aunque generalmente estas incidencias están provocadas principalmente por los despistes o las infracciones de peatones y conductores, el miedo a que la incidencia se produzca durante la madrugada ha llevado a vecinos y alcaldes a reclamar medidas urgentes ya que "muchos trenes pasan con mercancías peligrosas, y como pase algo no vamos a quedar ninguno aquí", advierte García.

El paso a nivel más peligroso de España

El problema está en que muchos conductores, hartos de esperar, apuran a cruzar las vías mientras las barreras están bajando para bloquear el tránsito debido a la aproximación de algún tren. En muchas ocasiones, los chóferes apuran tanto que los vehículos contactan con las barreras, lo que hace que se active el mecanismo de seguridad y estas se bloqueen, permaneciendo elevadas en todo momento -incluso durante el paso de los trenes- hasta que un técnico de Adif se acerca al punto a solucionar la incidencia. Este tipo de incidentes es continuo y se viene dando desde hace años. De hecho, en muchas ocasiones son los propios vecinos los que se acercan al cruce para alertar a los conductores hasta que llega la policía para regular el tráfico ya que este problema histórico se ha cobrado la vida de 77 personas, cuatro en los últimos 17 meses y la última de ellas hace apenas unas semanas.

En este sentido, exigen tanto a Adif como a las distintas administraciones que tomen medidas para evitar sumar nuevas víctimas a este largo listado. "Solo pedimos que no haya más muertes y que se cumpla nuestro derecho a vivir dignamente. Queremos que se haga el soterramiento y que se cumplan las promesas que hacen en campaña electoral, pero que cuando pasan los comicios caen en saco roto", acusa el miembro de la plataforma de afectados de Alfafar. "Con la cantidad de dinero que se está invirtiendo, ¿de verdad que no hay 93 millones para soterrar las vías y poner fin a este problema?", se pregunta García, que lamenta que "los millones vuelan por todos los sitios, pero no hay dinero para erradicar el paso a nivel más peligroso de España".

"Esto se está convirtiendo en un ghetto"

"Aquí cruzan 4.000 personas al día, 1.500 coches y pasan más de 200 trenes, lo que hace que esto sea una ruleta rusa ya que son más de 200 posibilidades de que alguien muera", añade, al tiempo que exige poner fin "al muro de Berlín" que divide Alfafar, Sedaví y Benetússer, y que está provocando "que esto se esté convirtiendo en un ghetto".