El Fertiberia lo intenta, pero no puede

El Fertiberia BM Puerto volvió a poner todo de su parte en busca de su tercer triunfo de la temporada en la Liga Plenitude Asobal, pero desaprovechó su oportunidad de ganar a medio minuto del final y el Puente Genil (30-31) no dejó escapar la suya para llevarse los dos puntos con un gol en el último segundo. "Creo que merecíamos ganar, aunque no estamos acostumbrados a estos partidos tan igualados. Nos jugamos la victoria en una acción que nos salió mal y nos deja tristes, aunque no se puede reprochar nada a los jugadores", resume el técnico rojiblanco Toni Malla.

Y es que después de aferrarse al partido durante una primera mitad dominada por los visitantes, en la que cayó lesionado uno de los bastiones porteños, Vicente Poveda, el Fertiberia tomó las riendas del choque en la segunda mitad con una exhibición de supervivencia que le permitió afrontar la recta final con dos tantos de ventaja. Ya con empate y 32 segundos con jugar, los rojiblancos tuvieron un tiempo muerto para preparar la que debería haber sido la última jugada, pero una pérdida dejó a los cordobeses el tiempo suficiente para desequilibrar el marcador.

Orgullo

Malla insiste en que "intentamos todas las variantes que teníamos y los chavales lo supieron interpretar muy bien. Estoy muy orgulloso de ellos y creo que la afición también, aunque se fuera con la pena del resultado. Lo dimos todo y solo nos queda seguir trabajando".

Zona de animación de la peña Marea Rojiblanca. / Pepa Conesa

Algunas claves de un encuentro tan igualado fueron los errores locales en lanzamientos claros, especialmente en la primera mitad; la diferencia a la hora de aprovechar las cuatro superioridades de las que dispuso cada equipo, con un balance de 8 goles a 4 favorable al Puente Genil; así como los 5 tantos anotados por los visitantes desde los 7 metros, por solo 2 de los rojiblancos. Por el otro lado, destacaron en el Fertiberia la segunda parte de Dani Martínez en la portería y la actuación de Álex Plaza, quien acabó tocado después de anotar 8 goles en una serie perfecta de tiro.

Plaza en una acción frente al Puente Genil. / Pepa Conesa

"Los resultados llegarán"

El central llegado hace unas semanas al Port de Sagunt reconocía a la conclusión del choque que "luchamos durante todo el partido como equipo, pero la balanza se decantó para ellos por pequeños detalles. Estamos fastidiados, porque habíamos trabajado muy bien durante la semana y vamos a más. Tenemos que seguir en esta dinámica, porque los resultados llegarán".

Visita a Benidorm

A cuatro puntos de salir de los puestos de descenso directo, el Fertiberia tiene esta semana uno de los desplazamientos más cómodos de la temporada cuando se mida el domingo al TM Benidorm.