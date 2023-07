Acabado el Zevra y apenas a trece días de iniciarse la entrada de los campistas de la edición 2023 del festival Medusa la actividad en el recinto que albergará el espectáculo es frenética. El objetivo es desmontar todas los escenarios que se utilizaron hasta la madrugada del lunes durante el desarrollo de los exitosos conciertos de reguetón y música urbana programados durante el fin de semana y levantar las nuevas estructuras que se utilizarán del 9 al 14 de agosto en el inmenso solar habilitado entre la playa de Cullera y la desembocadura del río Júcar.

Tras el incidente registrado el año pasado, cuando la caída de diferentes piezas del escenario y de otras estructuras del recinto provocada por las intensas rachas de viento que desató un fenómeno meteorológico conocido como «reventón cálido» que se saldó con la muerte de un joven y numerosos heridos, los organizadores han tomado decisiones que ayuden a incrementar las medidas de seguridad.

Medusa 2023 ha querido elevar el nivel de su producción y este año ha contratado a una de las empresas internacionales más reputada del sector, Brok Decor, especializada en la construcción de escenarios de grandes dimensiones. A pesar de estar prácticamente todo el año trabajando en su construcción, es ahora cuando se hace pública esta colaboración.

Brok Decor es una empresa asentada en los Países Bajos y Estados Unidos. Se encarga de diseñar y construir los escenarios de grandes festivales del mundo. Tiene una larga lista de trabajos a sus espaldas. Como por ejemplo Tomorrowland 2019, Electric Zoo 2016, Mysteryland 2017-2023, Sensation Rise México 2018, Electric Love 2018, Parookaville 2019 o Defqon.1 2022, entre muchos otros.

En cuanto a la parcela meramente musical, los promotores del festival han repetido la fórmula que les ha funcionado siempre y que ha permitido convertir esa cita anual en una de los certámenes de música electrónica más concurridos de Europa. Ese sonido también se combina perfectamente con otros estilos. Medusa seguirá apostando por el sonido Remember, Hardstyle, EDM y el Techno más contundente.

Un órdago de cartel

El cartel de este año ofrece a algunos de los artistas más populares y comerciales de la música electrónoica como David Guetta, Don Diablo, Oliver Heldens, Wade y los consagrados Dimitri Vegas & Like Mike. Pero en los escenarios del Medusa también podrán escucharse los sonidos más oscuros que mayor empuje han demostrado en los últimos años como Trym, Klangkuenstler, Shlomo, Amelie Lens, Daria Kolosova, Paco Osuna, Etaap Kyle, Fatima Hajji, Marco Carola y el rey del género y, sin duda alguna, el más deseado: Carl Cox.

El Hard, por ejemplo, recupera a uno de las figuras más relevantes de este estilo musical como Angerfirst, al que se unen grandes artistas como Anime, Korsakoff, Miss K8, The Playah, Mad Dog, Dealy Guns, Broken Minds y Tha Watcher. En cuanto al sonido Remember qué tan buenos y excelentes en resultados ha dado en las últimas ediciones podrán escucharse las sesiones de Dj Marta, Raul Ortiz, Linda from Milk Inc, Pastis & Buenri, Dj Neil, Miguel Serna, Luis Bonias y Javi Boss. Eso son algunos de los que estarán presentes en esta disciplina.