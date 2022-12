Las defensas de los dos acusados por la Fiscalía de València, el exalcalde de Gandia Arturo Torró, y del empresario audiovisual Ricardo Faura Vidal, han solicitado la suspensión de la vista judicial contra ellos por vulneración de derechos fundamentales ante la inminente reforma del delito de malversación por parte del Ejecutivo central, que afectaría al tipo de pena al que se enfrentan ambos acusados. Los magistrados de la sección segunda donde se celebra el juicio han decidido rechazar la petición y mantiene las vistas tal como estaba previsto.

El letrado de Torró ya ha advertido que iba a plantear una cuestión previa “por una cuestión insólita al recodar que el grupo parlamentario socialista, Podemos e Iniciativa presentaron en el Congreso una propuesta para modificar la ley orgánica del Código Penal, publicada el 17 de noviembre, con una enmienda de ERC que plantea la rebaja de la malversación. Esto se presentó el viernes pasado y hoy va a ser tramitada en el Congreso", ha explicado para justificar su insólita petición de suspensión de la vista.

"La reforma del Código Penal se va a aprobar antes del 31 de diciembre. este juicio acabará el 21 de diciembre y el 22 se aprobará la norma. No nos vamos a poder defender del tipo penal, con elementos objetivos y subjetivos del tipo que va a ser modificado", ha defendido el letrado. Y ha puntualizado que la reforma puede beneficiar a los procesados ya que "la inmensa mayoría de los acusados no han cobrado nada. Estamos en el supuesto del tipo que quieren modificar".

Los magistrados, tras deliberar durante treinta minutos, han decidido seguir adelante con las vistas. "Cierto que es una petición novedosa, pero supone una situación particular. Para los supuestos de modificación de la norma, ninguna previsión de reforma vincula a los tribunales. No sabemos si habrá ley, cuál será su contenido y si habrá disposiciones transitorias. No cabe hacer proyección de futuro", ha asegurado el presidente del tribunal y de la sección segunda.

"No vemos en qué medida la estrategia defensiva seria distinta a los hechos que se imputan. Por lo tanto no vamos a atender a la suspensión. Y los hechos enjuiciados que sean declarados probados y que se derive responsabilidad penal, en caso de modificación de la norma se podría aplicar vía recurso la posibilidad de plantear una modificación de la condena", ha señalado el magistrado.

El juicio se celebra desde hoy y hasta el próximo 21 de diciembre en la sección segunda de la Audiencia de València. La Fiscalia sólo acusa al exalcalde Arturo Torró y al empresario Ricardo Faura, pide para ambos ocho años de cárcel, veinte de inhabilitación y el pago de 480.000 euros al Ayuntamiento de Gandia, por un presunto delito de malversación y otro de fraude en la contratación pública.

La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Gandia, tras la denuncia de los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell extiende la acusación a seis personas más, entre los que se encuentran los exconcejales Francisco Javier Reig Garrigues y Antonio Abad Rodríguez, junto a los representantes de las empresas Inversiones Especiales del Mediterráneo SL (José Vicente Codina Tomás y Josep Lluís Giménez Estruch) además de la jefa de servicio de actividades empresariales municipales, Cristina Serrano Mateo.