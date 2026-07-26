El ‘Protocolo Odontonutrición’ abre una nueva vía para mejorar el éxito de los implantes dentales

El Dr. Juan Vicente Gutiérrez, odontólogo especialista en Cirugía Oral e Implantología, y Eva M.ª Gascó, nutricionista clínica, han desarrollado Odontonutrición, un nuevo protocolo que incorpora la nutrición, el estado inflamatorio y el equilibrio de la microbiota oral a los tratamientos con implantes dentales.

Ambos profesionales, pertenecientes a la Clínica Dental Dr. Gutiérrez de Valencia, plantean una forma más completa de abordar la implantología, integrando en un mismo modelo clínico la cirugía, la prótesis, la nutrición y la salud oral.

La principal novedad de Odontonutrición reside en que amplía los factores que tradicionalmente se tienen en cuenta para determinar el éxito de un implante. La precisión de la cirugía, la calidad del implante o su estabilidad inicial continúan siendo fundamentales, pero el protocolo también contempla las condiciones biológicas del paciente y la capacidad de su organismo para responder al tratamiento.

Un avance 100% valenciano

El protocolo desarrollado por el Dr. Juan Vicente Gutiérrez y Eva M.ª Gascó parte de una pregunta clínica: ¿por qué puede fracasar un implante aunque la cirugía haya sido precisa, el diseño del implante sea avanzado y su estabilidad inicial resulte adecuada?

La respuesta puede encontrarse en factores que van más allá de la propia intervención. El estado nutricional, la inflamación, la respuesta inmunitaria, la microbiota oral y la capacidad de cicatrización pueden influir en la formación de hueso alrededor del implante y en su estabilidad a largo plazo.

Odontonutrición incorpora estas variables desde la primera valoración del paciente. De esta manera, la colocación del implante deja de entenderse como un procedimiento aislado y pasa a formar parte de un proceso clínico que comienza antes de la cirugía y continúa durante el seguimiento posterior.

La propuesta coordina la preparación biológica del paciente, la fase quirúrgica, la planificación de la prótesis y el mantenimiento a largo plazo. El objetivo es generar unas condiciones más favorables para la integración del implante y mejorar la predictibilidad del tratamiento.

Qué aporta Odontonutrición

La aportación diferencial de Odontonutrición consiste en conectar áreas que habitualmente se han abordado de forma separada.

Antes de la intervención, se evalúan el estado general del paciente y su situación nutricional, así como los posibles factores que pueden afectar a la cicatrización y a la respuesta inflamatoria.

Durante la colocación del implante, el protocolo presta atención a su elección, la estabilidad inicial, la protección biológica y el diseño de la prótesis provisional.

Después de la cirugía, el seguimiento incluye el control de los tejidos, la higiene, la planificación oclusal, la prótesis definitiva y la evolución general del paciente.

«En implantología debemos mirar más allá de la cirugía. El éxito depende también del paciente, de su estado inflamatorio, de su nutrición, de su microbiota oral y del diseño de la prótesis provisional y definitiva», señala el Dr. Juan Vicente Gutiérrez.

Esta visión puede resultar especialmente relevante en pacientes complejos, en personas cuya salud general puede condicionar la cicatrización y en tratamientos de carga inmediata, donde la planificación y la estabilidad inicial son especialmente exigentes.

El 'Protocolo Odontonutrición' es un avance 100% valenciano. / ED

La nutrición como parte del tratamiento implantológico

Uno de los principales elementos innovadores del protocolo es la incorporación de la valoración nutricional a la planificación de los implantes dentales.

La situación nutricional del paciente puede influir en la cicatrización, la respuesta inmunitaria y la formación de hueso alrededor del implante. Por este motivo, Gutiérrez y Gascó incorporan la preparación biológica como una fase propia del tratamiento.

Odontonutrición también contempla el uso de probióticos orales para contribuir al equilibrio de la microbiota de la cavidad oral y favorecer un entorno menos inflamatorio.

La propuesta entiende que el implante se integra dentro de un organismo y que su evolución puede estar condicionada por el entorno biológico que lo rodea. La cirugía y la prótesis siguen ocupando un papel esencial, pero se complementan con actuaciones dirigidas a mejorar la respuesta general del paciente.

Un avance orientado a prevenir complicaciones

La importancia de Odontonutrición reside también en su carácter preventivo. El protocolo busca identificar desde el inicio aquellas variables que podrían dificultar la cicatrización, la integración del implante o su mantenimiento.

En lugar de actuar únicamente cuando surge una complicación, el modelo desarrollado por el Dr. Juan Vicente Gutiérrez y Eva M.ª Gascó propone preparar al paciente y controlar los factores quirúrgicos, protésicos, nutricionales y biológicos durante todo el proceso.

Este enfoque permite ampliar la valoración previa, personalizar la planificación y realizar un seguimiento más completo. El objetivo no es únicamente conseguir que el implante se integre, sino favorecer que permanezca estable y funcional a largo plazo.

El protocolo recoge una experiencia clínica basada en más de 950 implantes de carga inmediata seguidos durante cuatro años, con una tasa de éxito comunicada del 99,3 %, según los datos incluidos en la presentación científica elaborada por sus desarrolladores.

Un protocolo con relevancia clínica

Odontonutrición supone una novedad porque incorpora la nutrición y la microbiota oral dentro de un protocolo estructurado de implantología dental, coordinándolas con la cirugía y la prótesis.

Esta integración aporta una visión multidisciplinar del tratamiento y refuerza la idea de que el éxito de un implante no depende de un único factor, sino del equilibrio entre la técnica empleada, el diseño protésico y las condiciones biológicas del paciente.

El protocolo fue presentado por el Dr. Juan Vicente Gutiérrez y Eva M.ª Gascó en el Integrative Implantology Experience Congress, organizado por la Sociedad Científica de Odontología Implantológica y la European Academy of Ceramic Implantology.

Su exposición permitió compartir una nueva línea de trabajo que busca avanzar desde la correcta colocación del implante hacia la preparación y el control integral del entorno necesario para favorecer su integración y mantenimiento.

El desarrollo de Odontonutrición sitúa a sus autores al frente de una propuesta que conecta la implantología con la nutrición clínica y la salud de la microbiota oral. Una forma de abordar los implantes dentales que busca mejorar la respuesta biológica del paciente, prevenir complicaciones y aumentar la estabilidad de los tratamientos a largo plazo.