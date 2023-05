El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha propuesto la creación de Centros de Atención a las Familias en todos los distritos de la ciudad de València para acercar la Administración a los hogares y facilitar, acortar y coordinar desde un solo lugar todas las gestiones y trámites relacionados con la familia, desde pedir ayudas, hasta solicitudes de información, o la tramitación del Cheque Escolar y ayudas a la dependencia, entre otras. “Necesitamos que la atención a las familias sea fácil, rápida y cercana”, ha valorado.

“Hay una València silenciosa que se levanta temprano, que tiene que cuidar de sus hijos y necesita saber que sus padres mayores están bien. Son familias que cuando Sánchez y Podemos proponen una subvención saben que a ellos no les van a llegar nunca. A todos ellos, quiero decirles que si soy alcalde, estaré de su lado, que bajaré impuestos a través del IBI y bonificaré el impuesto de plusvalía por causa de muerte o relevo de negocio, y potenciaré la conciliación familiar”. Además, Giner ha asegurado que todo el mundo tiene derecho a formar la familia que quiera. “No podemos retroceder en derechos civiles, y para ello voy a crear una Concejalía de las Familias que comprenda y quite burocracia y mejore la atención a todos los hogares valencianos”.

De este modo, Giner ha incidido en la necesidad de apoyar a las familias en toda su diversidad: padres y madres trabajadores, familias monoparentales, numerosas, y a las familias que tienen que cuidar tanto de los hijos como de personas mayores o dependientes.

El cheque escolar y la conciliación

Así, en cuanto a conciliación, Giner ha incidido en el Cheque Escolar. “En lo peor de la pandemia, nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno de Ribó para ampliar el Cheque Escolar hasta las 6.000 familias. Y para la siguiente legislatura, prometemos que será universal, para todas las familias de la ciudad de València. Queremos la gratuidad total de la educación de 0 a 3 años, para que ser padre o madre y trabajar no sea una carrera de obstáculos en València”, ha valorado.

Además, Giner ha incidido en el Cheque Escolar 11 meses al año, también en julio. “Y del mismo modo, propongo mantener abiertos los servicios de comedor y actividades extraescolares en los colegios municipales durante los periodos vacacionales, para que los padres y madres puedan ir a trabajar con la tranquilidad absoluta de que sus hijos e hijas están bien cuidados”, ha concluido al respecto.

Gratuidad de la EMT

Y por último, Giner también ha explicado que el programa electoral de la formación liberal contempla la gratuidad total de la EMT para el adulto que acompañe a los niños a la entrada o salida de los colegios. “Así es como promovemos una movilidad sostenible, y la seguridad alrededor de los centros escolares de nuestra ciudad”.

“Las personas cuidadoras siempre son invisibles. Nadie cuida a los cuidadores"

Y por lo que respecta a personas mayores y dependientes, Giner ha propuesto la creación de un programa de respiro familiar, para que los familiares que se hacen cargo de las personas dependientes puedan tener descansos regulares durante los fines de semana o los periodos festivos, sabiendo que la persona se queda perfectamente atendida por profesionales. “Las personas cuidadoras siempre son invisibles. Nadie cuida a los cuidadores. Y por eso, yo quiero poner en marcha un servicio de asistencia que periódicamente atienda a los hogares en los que hay personas dependientes para que los cuidadores puedan tener uno o dos fines de semana libres al mes. Es simple humanidad y gestión de la convivencia”.

Personas mayores solas

Además, Giner también ha recordado la propuesta de pulseras interactivas para las personas mayores o con discapacidad que viven solas. “Ahora tenemos el servicio de teleasistencia dentro de casa, pero la tecnología ya permite sacarlo a la calle. Por eso, queremos que todas las personas mayores y dependientes puedan apretar un botón y saber que los servicios de ayuda o emergencia estarán ahí, dentro y fuera de casa”.

Familias invisibles

Además, Giner ha recordado las propuestas fiscales de la formación liberal para las familias, empezando por la rebaja generalizada en el recibo del IBI. “Devolveré cada año el dinero que el Ayuntamiento haya cobrado en impuestos y no se haya gastado en mejorar la vida de los vecinos. Y lo haré a través de una rebaja en el recibo del IBI. Si esta medida hubiera estado en marcha este año, los valencianos habrían notado una rebaja del 32%”, ha explicado.

“Y por supuesto, queremos apoyar al máximo a las familias monoparentales y las familias numerosas. Por un lado, vamos a cumplir la Ley de las Familias que está ahora mismo en elaboración, y que permite a los Ayuntamientos establecer bonificaciones del IBI a las familias monoparentales y personas con discapacidad. Y en cuanto a las familias numerosas, vamos a introducir el concepto del valor catastral per cápita para calcular las bonificaciones del 30 y 90% y permitir que más hogares puedan acceder a esta ayuda”. Así, Giner ha recordado que ahora mismo tan solo se benefician de esta ayuda 3.000 de las 12.000 familias numerosas de València.

“Hay una Valencia silenciosa, que es la que cada vez que Sánchez anuncia una ayuda sabe que no va a ser para ellos. Que pagan, pagan y pagan y nunca reciben nada. Pues para todas esas familias, las madres solteras, las familias trabajadoras, las familias que cuidan al mismo tiempo de niños y personas mayores. Para todos ellos, propongo una bajada de impuestos para aliviar la enorme carga que llevan a hombros”, ha finalizado.

Además, Giner ha reiterado que, mientras los jóvenes no tengan acceso a la vivienda, sus proyectos de vida seguirán retrasados o directamente parados. “Y por supuesto, vuelvo a insistir en el gran pacto por el alquiler asequible en la ciudad de València, especialmente para las personas jóvenes que quieren iniciar un proyecto de vida y no pueden porque acceder a la vivienda en Valencia es imposible”.