El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Compromís han anunciado que descartan seguir asistiendo a los consejos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València hasta que no se garantice la seguridad jurídica en la toma de decisiones. La concejala socialista María Pérez y los concejales de Compromís Joan Ribó y Giuseppe Grezzi no han participado, de esta manera, en el consejo de administración de la EMT convocado para el día de hoy, tal como han comunicado a la dirección de la empresa.

Pérez ha recordado que las dudas sobre la composición de las mayorías se trasladaron ya al presidente de la EMT Jesús Carbonell, en el consejo de administración del pasado 25 de octubre. En esa reunión, ha incidido, se solicitó la redacción de un informe jurídico que clarificara que la manera de tomar los acuerdos y de interpretar las mayorías absolutas en la EMT era conforme a derecho.

Sin embargo, transcurridos tres meses desde entonces y dos consejos de administración, "la oposición todavía no dispone de ningún informe jurídico que avale que la toma de decisiones que ha planteado el PP junto con Vox es correcta", afirman fuentes de ambas formaciones.

“Hemos reiterado en varias ocasiones la necesidad de este documento jurídico que nos permita trabajar con seguridad, pero siempre se nos ha trasladado que era un tema controvertido y que estaban trabajando en ello. Hasta ahora, a pesar de manifestar nuestras dudas, hemos seguido asistiendo a los consejos, pero después de tres meses sin respuesta hemos decidido que, si no se recibe el informe solicitado y se clarifica la legalidad de la manera de tomar estos acuerdos, no asistiremos al consejo de administración”, ha manifestado Pérez.

Por su parte, Grezzi ha manifestado: "El único interés de Compromís es que se garantice la legalidad de los acuerdos ya tomados y los que se han de tomar en el Consejo de Administración de la EMT. Y consideramos que desde octubre ya ha pasado tiempo más que suficiente para que esto se hubiera aclarado. Y no solo para que se resolviera esta situación sino también para que la alcaldesa María José Catalá llamara al orden a sus socios de Vox; que, además de darle los votos que necesitó para ser alcaldesa, también deberían cumplir con su obligación de ir a trabajar, también en el Consejo de Administración de la EMT, donde aún no se les conoce”, ha incidido.

Las dudas sobre los empates y las abstenciones

El motivo de fondo que ha provocado que los consejeros de izquierdas no hayan acudido al consejo tiene que ver con una serie de votaciones ajustadas que se han dado en el seno del órgano de administración de la EMT. Desde hace al menos un par de consejos, María Perez espera que se le entregue este informe jurídico por parte del secretario de Consejo que es el mismo del ayuntamiento. Lo pidió formalmente en el consejo y el presidente Jesús Carbonell, del PP, no se lo ha entregado. Las dudas de los consejeros de la oposición son más que razonables y surgen porque ciertas cuestiones se han aprobado con el voto de calidad del presidente, según argumentan los populares, pero con votaciones en las que había 3 votos a favor y 3 abstenciones, o con 3 a favor y 3 en contra. Los consejeros son 7, pero las ausencias reiteradas de Juan Manuel Badenas (Vox), según PSPV y Compromís, están provocando que se aplique esta fórmula excepcional de manera continua. Aquí reside la inseguridad jurídica. Máxime cuando los consejos de las empresas municipales, como la EMT, responden a una traslación de la representación en números de concejales que tiene cada partido o grupo municipal en la corporación, con un número impar siempre, para que haya una mayoría absoluta que gobierne la entidad. Para los socialistas y valencianistas, según los Estatutos de la EMT y la ley de Sociedades Anónimas, en los consejos se tienen que adoptar las decisiones por mayoría absoluta. En este caso, serían 4 de los 7 consejeros que componen el órgano rector de la empresa. Lo que está ocurriendo es que bien por ausencias de Vox o bien porque Vox se ha abstenido en algunas ocasiones, el PP ha hecho valer sus 3 consejeros con un supuesto voto de calidad del presidente Jesús Carbonell, cosa que la izquierda no acaba de ver ajustado a Derecho. Sobre todo, porque durante el anterior mandato, se aprobaban las cosas por mayoría absoluta, con esa correlación de 4 a 3 a favor de la izquierda. Y cuando hubo desavenencias entre los socios del Rialto, Compromís y PSPV, los temas se quedaron sobre la mesa y no se aprobaron hasta que había acuerdos. Entonces como ahora, el secretario era el mismo, y sorprende que haya cambiado el criterio o que no hiciera constar la misma jurisprudencia entonces que ahora.

El Consejo se ha celebrado igualmente

Mientras tanto, fuentes de la EMT han afirmado que el consejo previsto para las 15 horas se ha celebrado igualmente y se han aprobado los puntos previstos en el mismo. Entre ellos, se ha decidido adjudicar la asistencia técnica de un proceso selectivo para contratar a 20 oficiales de infraestructura y flota por un precio inicial de licitación de 195.000 euros.