València cierra temporalmente el Casal d’Esplai para la acogida de migrantes

El Ayuntamiento de València cerrará a partir del 1 de abril el Casal d’Esplai, un espacio destinado a la acogida de familias migrantes ubicado en en la avenida Blasco Ibáñez de Rocafort —pese a ser propiedad del cap i casal—. Según explican fuentes municipales, el acuerdo alcanzado el 22 de diciembre en Junta de Local de Gobierne se concretará realmente en un cierre temporal, necesario para sacar a concurso público la gestión de este recurso de acogida.

Las mismas fuentes explican que el edificio con plazas para 46 familias y dotado con cocina, zona de higiene y habitaciones con literas se estaba gestionando sin contrato ni convenio con la entidad encargada de coordinar el Casal d’Esplai, la oenegé Obra Mercedaria, de tal forma que el cese de actividad vendría a poner "orden administrativo». El plan inmediato pasa por realojar en otros recursos municipales a la veintena de personas que actualmente duermen en Rocafort y sacar la regencia del albergue público a licitación.

Sin embargo, en el PSPV consideran que València no puede permitirse un cierre de su único albergue municipal, ni siquiera de manera temporal, porque tal como quedó de manifiesto en el último balance del Servicio de atención a urgencias sociales y colaboración en emergencias (SAUS) el sinhogarismo en la capital del Turia no para de crecer. «Los recursos públicos ya están llenos, y lo que ocurre con el Casal d’Esplai es que es un espacio centrado en familias migrantes. No tiene sentido que mezcles a estas familias con personas desahuciadas o con cualquier otro perfil. La atención debe ser más especializada», asevera Maite Ibáñez, concejala del PSPV.

"Nos preocupa que la gestión del albergue pase a manos privadas"

Sobre la relación contractual con la entidad gestora, los socialistas aclaran que la licitación estuvo adjudicada a Obra Mercedaria hasta que se decidió, en acuerdo con el Ayuntamiento de Rocafort, modificar el perfil de usuario pasando de hombres solos a familias completas. Este cambio originó un nuevo expediente, y el fleco burocrático quedó por atar. Finalmente se cerrará en los próximos meses mediante concurso en un proceso que Ibáñez fiscalizará: «Nos preocupa que pase a manos privadas y perdamos el único recurso municipal de acogida de València».