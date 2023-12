Regular el uso de los teléfonos móviles en los centros escolares, pero también enseñar a los adolescentes a hacer un buen uso de ellos. Son dos cambios que prepara Conselleria de Educación en el nuevo decreto de convivencia de los centros escolares, que también pondrá el foco en prevenir el acoso escolar y en crear un plan de salud mental.

En realidad, en la Comunitat la utilización de móviles en clase se prohibió en el año 2008, ya que se consideraba que utilizarlo en actividades escolares era una conducta "contraria a la convivencia". Sin embargo, el decreto se volvió a actualizar en el año 2022, dejando su regulación en manos de cada centro, que debía poner sus normas internas.

Lo habitual es que no se permita encender el teléfono en el centro, pero sí dejarlo en la taquilla o en la mochila apagado. Sin embargo, cada vez más centros valencianos se han declarado como centros libres de móviles, ya que el alumnado se salta la prohibición. Con la nueva regulación que prepara Rovira, todos los centros seguirán una única norma.

"El móvil es una herramienta muy potente, pero, de igual modo que no dejaríamos a un niño de Primaria manejar una sierra, pues no podemos dejarle manejar un móvil en determinadas circunstancias". Así lo ha aseverado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha referido a la propuesta realizada por la ministra del ramo, Pilar Alegría, a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial para que en Educación Primaria y Secundaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo.

Cortina de humo

McEvoy cree que la ministra ha utilizado este tema como "una cortina de humo", para desviar la atención de la nueva norma que regula la cotización de los becarios y que despierta muchas dudas entre las universidades. Pese a todo ha reconocido que una cuestión que "preocupa" en la Conselleria y, por eso, trabaja en su regulación.

En este punto, ha señalado que el decreto de convivencia 195-2022, vigente en la actualidad, "tiene la virtud de ser el que mayor consenso ha suscitado jamás en la historia de la literatura legislativa educativa, pero en su contra". "Por eso lo vamos a cambiar sustancialmente e, incluso, estamos pensando promulgar uno nuevo y una orden de desarrollo. Ahí es donde vamos a incluir, entre otras cuestiones, la de los móviles".

McEvoy ha avanzado que no quiere dejarse arrastrar por la "vorágine informativa" y que se consultará a expertos para realizar un estudio. Tras conocer el resultado "se irá en el sentido de que haya una norma común para todos los centros, no como ahora que más o menos se les da libertad para poner sus propias regulaciones". En su opinión, "los propios centros lo piden, porque, en definitiva, ellos lo que necesitan es un respaldo por parte de la Conselleria y que haya una norma común para todos para que no tengan ningún problema".

Además, esa regulación de los móviles apuntará hacia "acotar su uso en determinadas circunstancias, pero sobre todo irá en el sentido de educar en el uso, porque al fin y al cabo es una herramienta que todos utilizamos y lo mejor es educar en su uso para que ese uso se haga de una forma correcta".

"Consenso social"

Igualmente, McEvoy ha apostado por lograr, aparte del acuerdo educativo, "un consenso social, porque el día tiene 24 horas y los niños están en el colegio entre 6 y 8 en función de la etapa educativa". "De nada sirve que lo prohibamos en los centros si no van a hacer un uso inadecuado en cuanto salgan. Toda la sociedad tiene un papel muy importante que jugar".

El nuevo decreto contemplará también la prevención del acoso y el ciberacoso. En este sentido, "se va a intentar que los procedimientos que son tan farragosos en el actual decreto sean más sencillos para ofrecer a los centros realmente protocolos útiles y pragmáticos".

Al hilo de esto, Daniel McEvoy se ha referido al Plan de Salud Mental que la Generalitat va a aplicar en el sistema educativo valenciano para prevenir posibles problemas y conductas autolesivas.

Recientemente, la Conselleria ha abordado junto con el responsable de la Oficina Autonómica de Salud Mental y Adicciones de la Comunitat Valenciana, Bartolomé Pérez, las líneas maestras de este plan.

Ahora los centros disponen de equipos de orientadores, que pueden ser psicólogos escolares o pedagogos. Pero, además, el plan permitirá que cada centro tenga un psicólogo clínico de referencia en el área de salud. "Es personal de Sanidad que va a estar en los centros sanitarios, pero que será la persona de referencia para que, en caso de que haya de derivar a un niño o adolescente a este servicio, el menor entre rápidamente en el sistema de salud".