La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha salido este martes en defensa de la secretaria autonómica de Financiación, María José 'Mako' Mira, ante la investigación de Antifraude por el uso de un helicóptero de Emergencias para rescatar a una amiga de la alto cargo cuando trabajaba para el anterior Consell.

Montes ha señalado que ella "habría hecho lo mismo" de encontrarse en esa situación y ha descargado la responsabilidad de la movilización del helicóptero en otras áreas de la Generalitat.

"Estoy segura que quien es el responsable es quien dio la orden para autorizar un determinado medio (en referencia al helicóptero). Creo que Mako, a quien conozco personalmente desde hace muchísimos años, haría lo que haría yo si tengo un conocido que tiene un accidente en la montaña, que además fue una rotura grave. Simplemente eso, intentar llamar para asistirle lo mejor posible. Punto", ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser.

Diferentes miembros del Consell, empezando por el president Carlos Mazón, han apuntado estos días hacia el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, como primer responsable. También a la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo y al expresident Ximo Puig.

Montes no ha citado nombres, pero ha insistido en que "quien tomó la decisión (de movilizar el helicóptero) no fue ella", en referencia a Mira. "Ella no es responsable de nada", ha apuntado antes de insistir en que ella "habría hecho lo mismo en caso de encontrarme en su situación".

Merino, "muy contenta" con su labor

Mira, que fue una de las pocas personas que Mazón conservó del Botànic, ha recibido la protección del Consell tras trascender este caso. El lunes fue el propio president y este martes, horas antes de la defensa de Montes, la portavoz del Ejecutivo, Ruth Merino, hacía lo propio con su secretaria autonómica.

"Estoy muy contenta con su trabajo", ha señalado la portavoz antes de calificar de "extraordinaria" su labor también al frente de "los procedimientos y tramitaciones de la gigafactoría" de Volkswagen en Sagunt. Esa fue la tarea que adujo la propia Mira, que fue cabeza de lista del PSPV por Valencia en 2015, para justificar su continuidad en la Generalitat pese al cambio de color.

Tranquila ante la petición de destituir a Mira

Merino se ha mostrado igualmente tranquila ante la petición de Vox, socio del PP en el Consell, de destituir a la alto cargo. "No me inquieta, les explicaría lo mismo", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico.