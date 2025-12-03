José Luis Diéguez: «La resiliencia no es una moda, es el mínimo exigible»

La participación de José Luis Diéguez, jefe de Innovación de Simetría, en el Foro Ciudades del Futuro organizado por Levante-EMV, dejó una idea clara: el futuro urbano no es un concepto abstracto, sino una construcción diaria que exige planificación, tecnología y una ciudadanía implicada. Diéguez articuló su intervención en torno a dos grandes principios que, según dijo, «marcan la dirección hacia la que deben caminar las ciudades modernas».

Preguntado por Silvia Tomás, periodista y directora de relaciones institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, sobre las claves que deben potenciarse en las ciudades del futuro, el responsable de Simetría no dudó en situar la resiliencia como concepto central. «Hablo de dos grandes bloques… y el primero sería la resiliencia», afirmó. «¿Sería la palabra de moda? Puede ser. Pero es, sobre todo, lo que más escuchamos porque es lo que más necesitamos».

Diéguez describió la resiliencia como la capacidad de construir una ciudad «que sea un ecosistema vivo, adaptable, no tan estático». Subrayó que esa adaptabilidad no es retórica, sino un proceso técnico complejo que requiere herramientas capaces de anticipar comportamientos y necesidades. «Estamos inventando medios de vida, soluciones que nos permitan controlar y hacer un seguimiento, incluso predecir el comportamiento ciudadano en eventos singulares», explicó.

«Ser capaces de adaptarnos es imprescindible en un contexto donde los cambios de uso, de poder o de enfoque político son constantes».

Para él, estos elementos conforman «dos grandes bloques» que acercan a las ciudades a ese futuro deseado. Y añadió un diagnóstico claro: «Ser capaces de adaptarnos es imprescindible en un contexto donde los cambios de uso, de poder o de enfoque político son constantes».

La conversación avanzó hacia los obstáculos que frenan a los municipios en la adopción de estas medidas. Silvia Tomás preguntó por las dificultades de grandes y pequeñas localidades para avanzar en innovación y por la manera de involucrar al ciudadano. Diéguez fue directo: «No cualquier dato vale, no cualquier medición vale. Tiene que ser algo representativo».

Diéguez, primero por la izquierda, en la primera mesa del Foro Ciudades del Futuro. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Insistió en que «la estabilidad temporal es clave para entrenar modelos de inteligencia artificial con garantías». Un sistema inteligente requiere tiempo, consistencia y calidad, tres elementos que, en su opinión, no siempre se dan. «Muchas veces necesitas un año para entrenar un modelo, pero si no tienes estabilidad en el dato, ¿cuál es la calidad real de esa información?», planteó.

Aun así, quiso destacar un matiz optimista: «Creo que estamos en un punto de inflexión». Según explicó, las ideas ya existen y «lo que hace falta ahora es financiación e implementación». Para Diéguez, el mero hecho de que estos temas se discutan de manera abierta en foros públicos supone «un cambio respecto a años anteriores, cuando ni siquiera formaban parte del debate».

Además, destacó que esa inquietud por adaptar las ciudades se ha acelerado porque «la realidad nos ha golpeado de manera directa». Como ejemplo, citó el caso de València: «El sandbox que ha creado la ciudad para testear tecnologías es un ejemplo claro de que algo se está moviendo». Para él, esa iniciativa demuestra que «la mejora y la adaptación ya no son conceptos teóricos, sino realidades de la administración, de las empresas, de las universidades y de los centros tecnológicos».

Del calor urbano al agua

En su repaso a los proyectos actuales de Simetría, Diéguez enfatizó que todos comparten un objetivo común: «mejora de procesos y adaptación de la ciudad». Uno de los más llamativos es el trabajo sobre la isla de calor urbana. «Lo sufrimos todos en verano: la ciudad se calienta y, al llegar la noche, notamos cómo el calor sube. Por eso estamos desarrollando soluciones que permitan reducir la temperatura del asfalto, algo que no solo mejora el confort, sino que repercute en la eficiencia energética de los edificios».

Simetría trabaja en un sistema que mide el estrés hídrico de los árboles, permitiendo regar únicamente cuando es necesario. «No se trata de regar porque toca, sino porque es preciso».

Otra línea de trabajo clave es la gestión hídrica. «Venimos de una época de sequía muy grande, así que optimizar el uso del agua es crítico», recordó. Para ello, Simetría trabaja en un sistema que mide el estrés hídrico de los árboles, permitiendo regar únicamente cuando es necesario. «No se trata de regar porque toca, sino porque es preciso».

El objetivo es doble: eficiencia y digitalización. «Queremos optimizar recursos, reducir desplazamientos innecesarios y tomar decisiones basadas en datos de calidad», afirmó. La clave es disponer «de la mayor cantidad de datos posible, pero que sean datos buenos».

«Vamos avanzando»

En su mensaje final, Diéguez ofreció una reflexión colectiva: «Nos queda trabajo, todos somos conscientes. Estamos en marcha y sabemos hacia dónde debemos movernos». Reconoció las dificultades, pero también el compromiso del ecosistema urbano: «Estamos alineados para avanzar en ese camino».

Recordó que las ciudades del futuro «cada vez son menos del futuro y más del día a día», y defendió que la clave será siempre la colaboración. «Hay un dicho: ir solo te permite ir más rápido, pero acompañado te permite llegar más lejos», citó. Por eso insistió en que la solución debe ser «conjunta, planificada y con continuidad».

Finalmente, apeló al objetivo último de todo este esfuerzo: «Al fin y al cabo, hablamos del ciudadano. Todos somos usuarios, todos sufrimos la ciudad en nuestro día a día. Por eso nos beneficia a todos».