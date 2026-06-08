Lorena Martínez revalida la presidencia de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana

Lorena Martínez ha sido reelegida presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, renovando así la confianza del colectivo cinegético valenciano tras cuatro años al frente de la entidad. Martinez, enguerina e ingeniera de Montes de 36 años, ya hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir una institución como esta en España en 2022 y afronta ahora una nueva etapa marcada por la continuidad del trabajo realizado junto a sociedades, clubes, delegaciones, asambleístas, junta directiva y federados de toda la Comunitat Valenciana.

En sus primeras declaraciones tras conocer que repetirá en el cargo, la presidenta ha querido subrayar que esta reelección “no es un éxito personal, sino de todo un equipo”, destacando el esfuerzo de las personas que forman parte de la Federación y el compromiso compartido por defender la caza.

Vinculación y proximidad con el territorio

Precisamente, durante estos últimos cuatro años, una de las principales líneas de trabajo de la Federación ha sido mantener una relación directa y constante con el territorio, apostando por la cercanía con el cazador y el contacto permanente con clubes y sociedades de las tres provincias. “La Federación no puede vivir alejada del territorio. Nuestro trabajo tiene sentido porque escuchamos constantemente a nuestros federados y son ellos quienes nos marcan el camino”, ha señalado Martínez.

Para ello, la presidenta continuará respaldándose en un equipo profundamente vinculado al territorio y al día a día de la actividad cinegética. Entre ellos destacan Alberto Catalá, delegado provincial de Castellón que coge el relevo tras el buen trabajo realizado por Juanjo Ferrer; así como Óscar Corbí, delegado provincial de Alicante. Les acompañaran un nutrido número de asambleístas, delegados y miembros de la directiva.

Esa presencia constante sobre el terreno ha permitido reforzar la unión del colectivo y construir una Federación más conectada con la realidad del mundo rural y con los retos actuales de la actividad cinegética.

Avances y desafíos

Entre los avances impulsados durante estos años, la Federación destaca el refuerzo de la defensa institucional de la caza, una mayor presencia y visibilidad pública del sector, la modernización de la comunicación y el importante esfuerzo realizado para acercar la actividad cinegética a la sociedad a través de nuevas herramientas, canales y acciones divulgativas.

En concreto, durante este mandato la Federación ha impulsado importantes avances para el sector cinegético valenciano, entre ellos la gran movilización por la ‘Caza Viva’ en mayo de 2023 que congrego a a más de 50.000 personas en defensa de la caza y del mundo rural; así como la consecución de una compensación económica por cada jabalí abatido, las mejoras incorporadas en la Ley de Caza, subvenciones destinadas a ganchos y batidas, ayudas a municipios para el control de sobrepoblaciones y retirada de cadáveres, así como diferentes actuaciones solidarias tras la DANA, colaborando en la reparación de caminos rurales y reconstrucción de instalaciones y parques afectados.

Precisamente, en reconocimiento a su labor, el pasado otoño la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana recibió un distintivo por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y territorio.

Además, se ha trabajado en fortalecer la relación con clubes y sociedades, así como en impulsar iniciativas vinculadas a la formación, la innovación y la incorporación de jóvenes al mundo cinegético, apostando por garantizar el relevo generacional y acercar la realidad del sector a nuevas generaciones.

Más de 36.000 federados

La asamblea constitutiva tuvo lugar este pasado domingo en el municipio alicantino de Monforte del Cid, concretamente en la sede de la Comparsa de Contrabandistas del municipio. La Federación ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, así como de la entidad cultural por la cesión de la sede para el acto.

Con más de 36.000 afiliados, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana se ha consolidado como una de las federaciones autonómicas más numerosas del panorama autonómico, solo por detrás del fútbol y el baloncesto. Todo ello, construyendo una estructura cada vez más cercana, participativa. Pese a todo, Martínez ha recordado que “esta reelección supone más responsabilidad, más compromiso y más trabajo. Somos conscientes de que todavía queda muchísimo por hacer”.