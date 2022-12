Duel d'aspirants a l'ascens a Primera amb cares conegudes

El Llevant visita aquesta nit (21.00) Mendizorroza per a enforntar-se al Deportivo Alavés en un duel entre dos dels màxims favorits a ascendir a la Primera Divisió. Serà un partit molt especial per als entrenadors: Javi Calleja i Luis García Plaza, que s'enforntaran als que van ser els seus equips.

En roda de premsa, el tècnic granota va recordar amb afecte la seua etapa en el club babazorro: «Encara que hi vaig passar relativament poc de temps, tinc uns records inoblidables. El partit per a mi és especial».

Els dos equips arriben al partit ocupant llocs de la zona alta i a només dos punts de distància, encara que les sensacions són diferents. El Llevant, en mode creuer, encadena onze partits invicte des de la destitució de Nafti, mentre que l'Alabés, que va liderar la classificació durant diverses jornades, travessa el seu «pitjor» moment de la temporada després de patir dues derrotes seguides en a penes sis dies contra Granada i Tenerife.

Sobre les virtuts de l'Alavés, Calleja ha declarat: «Els punts forts que puc destacar-ne són el seu treball defensiu i la pressió que fan. Com a bloc, sempre et sotmeten a una intensitat molt alta. Exploten molt bé les contres, és un equip que aprofita els errors del rival, les pèrdues. I a pilota parada és un equip molt fort».

A Mendizorroza, l'Alavés està oferint una gran imatge amb sis victòries i tres empats que el situen com el tercer millor local. Sobre la importància del partit, Calleja ha volgut traure importància a l'assumpte assegurant que «ara és el partit més important i després ho serà el de l'Eibar».

Per al desplaçament, el Llevant lamenta les baixes per lesió de Soldado, Rober Ibáñez i Musonda, i la de Wesley per sanció després de complir cicle.

Després d'un últim partit amb molts canvis en l'onze, Calleja té opcions entre les quals triar. Amb un José Campaña que «està perfectament per a jugar», el sevillà podria tornar a eixir d'inici després de dos partits de suplència.

Mentre que en el centre del camp el d'Alcalá de Henares haurà de triar quins dos jugadors conformen el doble pivot entre Pablo Martínez, Iborra i Pepelu, que estan fent en els últims partits bones actuacions.