Dani Cárdenas sosté la porteria d'un Llevant a l'alça

L'escalada del Llevant cap a la part més prestigiosa de la taula està fonamentada a través d'una sèrie d'aspectes positius en què la fermesa defensiva té un valor afegit. L'equip dirigit per Javi Calleja, en el seu pla d'aconseguir la perfecció per a aconseguir l'objectiu de pujar a Primera Divisió, li dona importància al fet de tancar la porteria en considerar que és la base per a créixer com a grup. En termes ofensius, al quadre granota, potser, li falta un impuls per a materialitzar tots els seus acostaments, però en la rereguarda ha aconseguit un equilibri de què el seu porter té gran part de culpa. Dani Cárdenas, indiscutible en LaLiga SmartBank tant per a Mehdi Nafti com per a Javi Calleja, va finalitzar la primera volta de competició sent una de les sensacions davall dels pals en Segona Divisió, tal com indiquen les estadístiques.

El nascut a Terrassa, titular en els 21 partits de lliga fins hui, és l'arquer d'un Llevant que és la tercera plantilla que menys gols encaixa, per darrere de Las Palmas (12), líder de Segona, i d'un Burgos (11) que, de la mà del seu porter Antonio Caro, va arribar a ser tendència a escala europea per tancar la seua porteria durant 928 minuts. A més, el català també destaca per ser el tercer que més para de la competició (58). Només té per davant Aarón Escandell (59), del Cartagena, i Óscar Whalley (72), del Lugo. Cárdenas empata a intervencions amb Miguel Parera, del Racing de Santander, i veu pel retrovisor rivals directes com Eibar, Alavés, Las Palmas i Granada, per tindre porters menys decisius en les trajectòries dels seus respectius conjunts.