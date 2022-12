Samu Castillejo: "Espere que siga un partit molt especial"

Ja queda menys per a l'esperada tornada de la Lliga després del Mundial de Qatar, que ens ha deixat amb ressaca de futbol. I dissabte rodarà la pilota de nou per als de Gattuso, en un escenari no del tot desconegut per a alguns. Serà el cas de Samu Castillejo, que va vestir de groc durant tres temporades, entre 2015 i 2018. La figura de l'estadi haurà canviat a causa de l'esperada reforma de la Ceràmica, que estrena nou aspecte precisament contra el València, però les sensacions de tornar a la que va ser sa casa seran les mateixes.

En unes paraules per als mitjans del club, el malagueny ha parlat precisament de la motivació amb la qual afrontarà el submarí el derbi, pel fet de tornar a jugar en el seu estadi, després d'uns mesos actuant de locals en un camp que no és el seu. «Hi vaig deixar molts amics, amb els quals mantinc el contacte, el tracte va ser increïble amb el club, en guarde molt bon record i espere que siga un partit molt especial», va comentar Samu, que ha reconegut que tenen moltes ganes del dissabte, així com que també hi havia ganes de tornar al treball, competir de nou.

L'aturada ha servit als de Gattuso per a treballar aspectes tàctics que, durant el transcurs de la temporada, no es té temps d'ajustar. Ha volgut aprofundir en l'aspecte físic de l'equip, que ha treballat per a no caure en els minuts finals, que tant estan costant de controlar per als de Gattuso. «Hem de millorar la mentalitat», ha afegit, fent referència als minuts finals en què es demana aquest esperit guanyador.

No obstant això, les sensacions han sigut positives, ha reconegut, «més enllà dels resultats, el futbol i les ganes han sigut bons».

Per a Vila-real, ‘Rino’ recupera efectius, tant lesionats com els que queden nets de sanció, la qual cosa és un ‘problema’ per al míster. «Estem tots amb l'actitud i les ganes de jugar», ha comentat Samu, que avisa que estan preparats per a l'exigent calendari que ve per davant per als de Mestalla, jugant pràcticament cada tres dies. Amb tot, són un grup molt unit amb una bona combinació de veterans amb jugadors joves. «És una mescla perfecta, millor cada dia», ha confessat l'extrem de 27 anys.