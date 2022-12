El València presenta una oferta a la baixa per Lato

Toni Lato ja té una oferta de renovació del València damunt de la taula. La revelava ahir SUPER en la seua pàgina web. Després de molts mesos d’una llarga espera, l’entitat de Mestalla ha mogut fitxa i ha traslladat una proposta formal als agents del lateral esquerre, que acaba contracte el pròxim 30 de juny i a partir d’aquest diumenge 1 de gener serà lliure per a negociar amb qualsevol equip. Segons va poder saber aquest periòdic, el club ha oferit al jugador només una temporada més de contracte amb una reducció substancial del salari de més del 50 %. Una oferta a la baixa inacceptable per a Lato.

No hi ha negociació possible. Els agents del jugador ni tan sols consideraran la proposta perquè entenen que no està a l’altura del rendiment i el compromís del futbolista de 25 anys, quart capità de la plantilla, al costat de Gayà, Jaume Domènech i Gabriel Paulista. L’oferta a la baixa del València a Lato s’interpreta en l’entorn del jugador com una invitació a deixar el club i confirma que l’aposta de futur de la propietat en la posició de lateral esquerre passa per Gayà, renovat fins a juny de 2027, i Jesús Vázquez, lligat fins a 2025.