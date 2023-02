“Aconseguir que t’atenguen en la Seguretat Social és impossible”

És l’ajuda prevista per als més vulnerables, però l’ingrés mínim vital (IMV) només es pot tramitar de manera telemàtica. I si hi ha dubtes? I si hi ha canvis? I si es requereix qualsevol altra informació? L’IMV es tramita des de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), que, fins divendres passat, no tenia atenció al públic. Cap atenció en finestreta. Zero. La realitat és que l’ajuda dissenyada per als qui menys tenen només arriba a una de cada tres persones que viu en llars amb menys de 530 euros. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha decidit publicitar l’IMV. No obstant això, no ho ha fet obrint les oficines al públic, de nou, sinó mitjançant un autobús itinerant que recorre les principals ciutats d’Espanya. I aquesta setmana li ha tocat a la Comunitat Valenciana. Així, dimarts va estar a Alacant, ahir i hui (dimecres i dijous) està a València, i demà, divendres, estarà a Castelló de la Plana.

Sota el lema “Si necessites l’IMV, posar-t’ho fàcil és el mínim”, l’autobús pintat de groc, estacionat a la plaça de l’Ajuntament de València, crida l’atenció. Dins de l’autobús hi ha dues oficines. Una és per a donar informació. L’altra, per a resoldre dubtes. La cua de resolució de dubtes és bastant més llarga que la de sol·licitar informació. La majoria d’usuaris s’ha trobat l’autobús allà estacionat i han decidit aprofitar l’ocasió.

Uns altres, però, sí que sabien de la presència de l’autobús informatiu i no han dubtat a desplaçar-se fins a València, tenint en compte “que aconseguir cita en la Seguretat social perquè t’atenguen és impossible”. Aquest és el cas de Simona. La dona ve des de Requena. Necessita saber què passa amb el seu IMV. “El vaig cobrar fins al mes de juliol. Però aquest mes de gener m’han ingressat 32 euros. Em corresponen 332 euros, però no sé per què me l’han retirat uns mesos, ni sé si me’l tornaran a ingressar. I necessite saber-ho perquè estic malalta, he de pagar el lloguer i m’urgeix saber què ha passat i què passarà perquè m’han de cridar hui o demà per a operar-me d’un tumor”, explica la dona mentre assenyala el mocador que du al cap.

Darrere d’ella hi ha Genaro Lahuerta. “Sí, com el carrer”, fa broma l’home. Té 47 anys i sap que té l’ajuda aprovada des del mes de juny i que no la cobrarà fins al mes de març. El problema és que ha canviat de número de compte i es tem el pitjor. Reconeix que canviar el compte bancari va ser un viacrucis telemàtic que només va aconseguir resoldre quan un amic, gestor de professió, li va fer el favor i va realitzar el tràmit. L’home fa cua per a saber que tot és correcte i que li ingressaran l’ajuda en el compte nou i no en l’antiga, ja que “no es pot parlar amb la Seguretat Social, ningú t’atén i aconseguir una cita és missió impossible”.

Tatiana Becerra té 34 anys i tres fills pels quals hauria de cobrar un complement en l’IMV que no ha cobrat mai. Per això fa cua en l’autobús informatiu. No sabia que estava a València, però ha sigut una alegria trobar-se’l perquè “no hi ha ningú que responga en la Seguretat Social. No hi ha ningú a qui dir-li els dubtes o resoldre problemes. La incertesa és total i si t’acostes a una oficina no poden ni passar de la porta. I, com el meu, conec molts altres casos”.

La seu “oficial”, a 8 minuts caminant

A 700 metres de l’autobús que informa de l’IMV a la plaça de l’Ajuntament es troba la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), al carrer Colom. Són huit minuts caminant. La seu va tornar a obrir al públic fa tres dies (el 27 de gener) i és el lloc on ja es poden resoldre dubtes de l’IMV. Però ni s’ha publicitat l’obertura ni res semblant. Així i tot, hi ha cua.

No obstant això, cap de les gestions respon a l’ajuda prevista pel Govern per als qui menys tenen. Un embargament de la Seguretat Social, la gestió d’una baixa d’incapacitat temporal que no arriba, aconseguir un número de la Seguretat Social després de tindre el NIE (DNI dels estrangers) suposen algunes de les consultes per a les quals la gent espera, pacient, el seu torn. Dins, l’aforament és d’unes 20 persones i el temps d’atenció oscil·la entre els 10 i els 30 minuts.