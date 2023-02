Carlos Giménez entra en escena en el Llevant UE per les baixes en la defensa

La lesió de Rúben Vezo, el dubte d'Álex Muñoz de cara al partit contra el Lugo, al qual Postigo arribarà advertit de sanció, i la presència d'un Mustafi que es troba en la recta final de la seua recuperació, mentre comença a veure la llum al final del túnel després del seu calvari amb els contratemps físics, fa que el Llevant done una ullada a la pedrera. Carlos Giménez, central del filial, fix en els plans de Chema Sanz i que ja sap el que és jugar amb els ‘majors’ després de debutar en Copa contra l'Olot, entra en escena per a donar-li solucions a Javi Calleja.

Generació del 2003 i format en les categories inferiors des d'Infantils, el ‘4’, fruit de les circumstàncies produïdes, oposita al debut en el futbol professional després d'haver-se convertit en un assidu en els entrenaments de la primera plantilla des de la passada temporada. Una situació que no altera el seu escenari en l'Atlètic Llevant, ja que sempre que està disponible és inamovible en els plans del seu entrenador, a més de ser un jugador important dins de la seua plantilla.

El natural de Sedaví està entrenant «a mort» i preparat per a jugar si Javi Calleja, siga quan siga, decideix apostar per unes condicions que són del seu grat. Amb contracte fins a 2024 i amb opció a dos anys més addicionals, Carlos Giménez no sols presumeix de portar en el seu compte particular dos gols de falta directa amb el filial aquest curs, sinó també de ser un central amb bon maneig amb els dos peus, i un encertat desplaçament en llarg.