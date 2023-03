Alzira planta flors en les jardineres per l'arribada de les Falles

L'Ajuntament d'Alzira ha renovat les zones enjardinades de la ciutat amb noves plantes amb flor de temporada per a millorar la seua imatge per la imminent arribada de les Falles.

"La nostra ciutat és un important nucli d'atracció de visitants aquestes festes i hem de donar una imatge positiva, per això volem oferir la nostra millor cara", ha expressat el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, que ha afegit: "Això passa per a mantindre endreçades i netes totes les zones on les plantes disposen d'un espai per a créixer i, així, donar una imatge de ciutat moderna".

D'igual manera, el consistori ha reivindicat que aquest tipus d'accions són fruit d'una "gestió sostenible i potencien els espais verds urbans". A més, els espais enjardinats "contribueixen a reduir notablement la contaminació, produeixen oxigen, afavoreixen les reunions a l'aire lliure, fomenten la desconnexió i el vincle amb la naturalesa i permeten que les persones reduïsquen la seua ansietat i estrés", ha defensat l'edil.