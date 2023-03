El pitjor diagnòstic possible per a Pablo Martínez

Al Llevant se li acumulen els problemes en el tram de competició menys idoni. Els dubtes després de l'empat contra l'Albacete comencen a aparéixer. Sobretot, davant la inoperància ofensiva d'un equip que, malgrat tot el que produeix, és incapaç de marcar. No obstant això, la pitjor notícia del punt obtingut contra el quadre manxec no va ser l'oportunitat perduda de reduir distàncies amb l'ascens directe, sinó la lesió de Pablo Martínez. El lleig gest que va fer el seu genoll, les mostres de dolor que va reflectir estés sobre el terreny de joc i la seua retirada en llitera del verd no van convidar a l'optimisme. Les esperances, de fet, van desaparéixer en el moment en el qual les proves mèdiques van determinar l'abast de la seua lesió per suposar un revés de grans dimensions, que aterra enmig d'una plaga de lesions i mentre el Llevant genera cert nerviosisme en el seu entorn després de dos partits sense guanyar.

El migcampista es perdrà tot el que resta de temporada després de patir un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre que el mantindrà apartat dels terrenys de joc durant, com a mínim, sis mesos. El contratemps físic que va patir el 6 l'obliga a passar pel quiròfan, a través d'una intervenció que serà programada pel Doctor Ernesto Fernández i que ja va traçar el seu full de ruta durant la vesprada d'ahir. El mig va fer que saltaren les alarmes al Ciutat de València quan, mitja hora després de començar el partit, va eixir mal parat en un moment del joc i va caure sobre el verd d'Orriols amb clars símptomes de dolor. Incapaç d'alçar-se pel seu propi peu i entre llàgrimes, les assistències mèdiques van haver de retirar Pablo Martínez del terreny de joc en llitera, i una vegada va finalitzar el partit, Calleja va confirmar les negatives sensacions que es van palpar en primera instància. «No pinta bé. No som molt optimistes. És la pitjor notícia del partit amb diferència», va dir l'entrenador del Llevant.