El PSPV porta a la Fiscalia una campanya d’“injúries” contra Puig i la vincula al PP

Uns fulls de mà han acabat en mans de la Fiscalia. El PSPV ha presentat una denúncia al Ministeri Públic per un “delicte d’injúries” per una campanya en la qual, segons protesten els socialistes, s’acusa el president de la Generalitat, Ximo Puig, d’una sèrie de delictes “que no ha comés”, i en les quals, a més, s’usa el logotip de la formació del puny i la rosa “sense autorització”. I, malgrat que la campanya està “sense signar”, els socialistes no dubten a assenyalar el PP.

“És una campanya de difamació, amoral, indigna i covarda”, ha expressat el secretari d’Organització del PSPV, José Muñoz, que signa la denúncia. En aquesta, presentada davant de la Fiscalia, s’assenyala que els fulls de mà, “amb clar menyspreu a la veritat, tenen un únic fi injuriós, com és desprestigiar l’honor del president de la Generalitat pretenent vincular-lo amb trames i investigacions d’una manera injusta”. “És un intent il·lícit d’influir” en les eleccions del 28-M.

Així, en aquestes quartilles repartides per municipis de l’Horta Sud, es poden llegir missatges com que la Guàrdia Civil “investiga les trames que impliquen el president de la Generalitat en operacions que benecifien el seu germà, el seu fill, la seua cunyada, el gendre del seu tresorer, Pepe Cataluña, i el finançament del PSOE”. No obstant això, com s’indica en la denúncia, “Puig no està sent investigat ni per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, ni per cap jutjat, ni està implicat en cap mena d’operació”.

I, encara que els fulls de mà no porten signatura ni logotips de partits ni ningú els haja reivindicat, en el PSPV en tenen clara l’autoria: el PPCV. Per què? Per als socialistes, les proves en són clares. En primer lloc, perquè la foto de Puig usada en aquesta campanya és la mateixa que la que utilitza el partit en la de “Sonríe, que ya se van”, que sí que va signada pels populars. També indiquen que és la mateixa tipografia que en altres fulls de mà repartits a Alacant en els quals sí que apareix el logotip del PP.

“Està darrere d’aquesta campanya el president del PP, Carlos Mazón?”, li ha preguntat directament Muñoz al líder dels populars, a qui li ha demanat “no ser covards” i admetre si estan o no darrere d’aquest repartiment de fulls de mà. “Volem que la Fiscalia duga a terme les diligències oportunes i se sàpia qui en són els responsables”, ha destacat el també diputat socialista, que ha carregat també contra la “campanya de fang” que estan impulsant els populars. Fonts del PP van rebutjar fer declaracions sobre aquest tema.