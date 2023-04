‘Mi tierra’: un homenatge literari a Nino Bravo escrit a Aielo

En el marc de la commemoració de l’Any Nino Bravo, Reclam Editorial ha llançat Mi tierra, una obra escrita per Vicente Sanchis Albero (Aielo de Malferit, 1983) que ret homenatge literari a una de les figures més representatives de la música. El llibre trasllada a les noves generacions el patrimoni musical d’un cantant d’èxit internacional durant dècades i dècades.

Sota el prisma d’un xiquet que troba un disc de l’artista d’Aielo a casa dels seus pares, el protagonista de la història descobreix un nou univers musical de la mà de Nino Bravo i investiga més detalls sobre la seua vida. Per a Vicent Sanchis, aquest llibre és, sens dubte, una finestra oberta per a donar a conéixer a les noves generacions la importància de la figura de Nino Bravo: “És totalment compatible que als joves els agrade qualsevol classe de música de moda i després acaben la festa amb Un beso y una flor. És part de la nostra cultura i la música no entén d’edat ni de temps. La bona música sempre perdura”, sosté.

Sanchis, que va començar cantant en públic les cançons de Nino Bravo amb tretze anys, reflexiona al voltant de l’impuls que l’artista va donar a la internacionalització de la cultura valenciana: “Encara hui, cinquanta anys després de morir, la gent continua cantant les seues cançons. Si vas a qualsevol lloc fora de València i dius que eres d’Aielo, de seguida et relacionen amb el poble de Nino Bravo. És la persona de referència en la història del poble. Tots hem volgut semblar-nos a ell. És patrimoni valencià i ho continuarà sent per sempre”.

L’obra serà presentada en públic divendres que ve, 28 d’abril, a les 19 hores, al Palau de Malferit, a Aielo. L’acte, a més del reconeixement a la seua figura, també estarà ple de música, amb l’actuació d’artistes com Llorenç Belda i Àlvaro Calabuig i les veus en directe de Naima Chàfer, Elma Sambeat, Jacinto Belda i el mateix Vicente Sanchis. Una vesprada de literatura i música per a recordar Nino Bravo, una personalitat de llegenda.

Doctor en Farmàcia i cantant

Els autors en són Vicente Sanchis Albero i Albert Quiñones Borredà. El primer és doctor en Farmàcia i graduat en Nutrició Humana i Dietètica. Actualment, titular d’una farmàcia a Guadasséquies, on també treballa com a nutricionista i ortopedista. Emprenedor, ha posat en marxa una botiga en línia de farmàcia veterinària (Farmanimalia). El treball diari el combina amb la música: canta i toca el piano, sobretot cançons de Nino Bravo.

Per la seua banda, Quiñones ha sentit fascinació des de xicotet per dibuixar i, als 8 anys, va començar a rebre classes de dibuix de mà del seu oncle, el pintor Juan Montés. En 1995 va començar els estudis professionals per a formar-se en Disseny Tèxtil a l’IES Jaume I d’Ontinyent. Després de diversos anys en la professió, va decidir ampliar la seua formació a Barcelona, on es va titular en Il·lustració (Escola Llotja) i Gràfica Publicitària (La Massana).