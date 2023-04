Xàtiva Unida organitza una conferència sobre el valencianisme polític

Xàtiva Unida continua amb la seua programació cultural amb la xarrada “El nacionalisme valencià des de la Transició fins als nostres dies”, a càrrec de Natxo Escandell. La formació d’esquerres, tot i la ingent activitat preelectoral, reprén la seua tasca cultural aquest dimarts 25 d’abril, a la sala d’actes de la Casa de Cultura, amb una conferència sobre l’evolució del valencianisme polític des de la dècada dels 70 fins als nostres dies, de la mà de Natxo Escandell, professor de Secundària, actualment encarregat de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig a Benimodo, és doctor per la Universitat de València amb una tesi sobre el tema de la conferència i autor de nombrosos articles i capítols de llibres sobre el concepte de nacionalisme i les seues implicacions polítiques.

L’acte serà presentat pel regidor Hèctor Cuenca, per a qui “és un vertader luxe comptar amb el professor Escandell, potser el millor coneixedor del tema, per a aquesta xarrada”. I ha destacat que “el dia triat, el 25 d’abril, no és casualitat, ja que la derrota del 1707 significa l’inici de la lluita pel redreçament nacional del poble valencià, i, amb aquesta conferència, coneixerem com s’ha lluitat des de l’esfera política en els últims cinquanta anys per a aconseguir-ho”. La conferència començarà a les 19.30 hores i, amb aquest acte, Xàtiva Unida obri un parèntesi en la programació cultural fins a la tardor.