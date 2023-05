Costes dona el vistiplau al Pla del Cabanyal després de la renúncia a l’hotel de 15 altures

La Direcció General de Costes del Ministeri de Transició Ecològica ha donat el vistiplau al Pla especial del Cabanyal (PAC), després de la renúncia de l’Ajuntament a l’hotel de 15 plantes projectat a Eugenia Viñes a manera de nova fita arquitectònica en altura en el front marítim. No obstant això, el nou pla del Cabanyal sense enderrocaments, amb més zones verdes, més de mil habitatges, la majoria de protecció pública i lloguer assequible, i blindatge per a la seua singular trama urbanística i arquitectura modernista, arriba a portes d’eleccions sense tindre tots els informes favorables.

A menys de 20 dies d’eleccions, al nou planejament li falten encara dos informes favorables de la Conselleria d’Educació i un més de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, a més del preceptiu informe del Consell Jurídic Consultiu. “Tot està esmenat i parlat”, asseguren en la Regidoria de Desenvolupament Urbà, que confien que els informes que falten arriben “al llarg d’aquesta setmana”. El pols que, durant mesos, han mantingut l’equip redactor del pla i la regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, amb Costes per l’hotel de 15 plantes ha portat al límit els terminis per a tindre aprovat en temps l’esperat pla del Cabanyal.

Davant de la insistència de Costes, que ha informat en tres ocasions (l’última, el 25 d’abril) contra la torre prevista a Eugenia Viñes en zona d’influència del domini públic maritimoterrestre, la Regidoria de Desenvolupament Urbà va eliminar, fa dues setmanes, del planejament l’edifici de 15 altures, però no l’edificabilitat (12.000 m² de sostre), el disseny i la volumetria de la qual queda per a un estudi de detall posterior. La solució, però, no acontenta Costes del tot, ja que no vol deixar oberta la qüestió de les altures, i ha reclamat que es fixe un màxim d’altures, sis concretament. Després de la celebració, el passat 3 de maig, de la comissió territorial de la Conselleria de Territori en la qual es va donar el vistiplau, condicionat a l’espera dels informes, al Pla del Cabanyal, els redactors del pla especial han hagut d’ajustar el pla i limitar a sis les altures de l’edifici hoteler/terciari. La correcció, datada el 5 de maig, es va remetre a Costes, que hui, segons han informat fonts de la Delegació de Govern i la Regidoria de Desenvolupament Urbà, li ha donat el vistiplau definitiu.

Edificis en primera línia més alts

La fita arquitectònica projectada pels redactors del pla, Gerardo Roger i Luis Casado, desapareix, doncs. El futur hotel no serà si més no un dels edificis més alts del barri. En la mateixa unitat d’execució de l’hotel (que ocupa els terrenys del frustrat PAI de les piscines olímpiques) hi ha previst un edifici d’habitatges de set plantes. Els edificis que s’hi construïsquen, en substitució dels blocs portuaris, també tindran fins a set altures. Costes, en aquest cas, no hi ha posat objeccions.

El Pla del Cabanyal fa huit anys que està en tramitació i ha sigut objecte d’ajustos per qüestions que van demanar els veïns, que van reclamar rebaixar l’edificabilitat per a respectar zones verdes de Doctor Lluch i posar límit als apartaments turístics. L’informe favorable “condicionat” al catàleg d’immobles protegits del nou pla, per part de la Conselleria de Cultura, també va suposar dos anys de tràmits, informes, objeccions i correccions. La solució per als blocs portuaris va afegir temps a la redacció del nou pla, al qual han posat objeccions diversos organismes i institucions.

El Pla especial del Cabanyal que el govern progressista va encarregar en 2016 als urbanistes Gerardo Roger i Luis Casado substituirà l’anterior pla de reforma interior (Pepri) del Cabanyal, aprovat pel Govern de Rita Barberá, que incloïa la prolongació de Blasco Ibáñez a través del conjunt històric protegit. El pla de la prolongació va ser suspés, per expoliador, pel Ministeri de Cultura, en 2010, i anul·lat, en 2015, per l’Ajuntament, en una de les primeres decisions adoptades pel primer govern de coalició de Joan Ribó (Compromís) amb PSPV i València en Comú.