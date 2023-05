Unes pluges de rècord obliguen a activar el Pla d'inundacions després de mesos de sequera

De mesos de preocupant sequera a haver d'activar en qüestió d'hores el Pla territorial d'emergències davant de possibles riuades. Més de mig centenar de municipis de la província d'Alacant, part important del Baix Segura i Elx, i de la província de València, majoritàriament la Vall d'Albaida i el Comtat, van ser ahir els més afectats per les intenses pluges caigudes al llarg del matí. Unes precipitacions que van anar ascendint de sud a nord i creant un seguit de problemes en comarques com la Ribera o part de l'Horta, i obligant a la suspensió de classes en molts punts o al tancament de cinc centres de dia a Elx, Alacant i Cullera.

La Generalitat, que ja havia decretat la preemergència nivell taronja dilluns a la vesprada, va haver d'activar el Pla especial d'inundacions a mitjan matí. La situació va portar a convocar una reunió via telemàtica amb 43 alcaldes i alcaldesses afectats per a coordinar algunes de les actuacions. La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, explicava l'operatiu posat en marxa amb les precipitacions més fortes registrades a Bocairent i Ontinyent, amb 180 litres acumulats per metre quadrat, amb incidències i vehicles que van necessitar suport.

Des d'Aemet s'avançava que en moltes zones d'Alacant i del sud de València s'estava acumulant més precipitació durant aquests dies que en els sis mesos anteriors.

«Tenim activats 800 recursos tant municipals com de les diferents administracions, i hem reforçat el 112 per a atendre immediatament els avisos, ja que n'hem rebuts més de 300 en només unes hores», es comentava des del Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana. A més d'una comunicació permanent amb els ajuntaments, el Govern Valencià va activar el Pla territorial d'emergències.

«Aquesta DANA té una menor intensitat que la d'altres ocasions per a l'època de l'any. L'aigua del mar està més freda, però podem tindre punts determinats, i d'ací aquestes reunions», explicava. Les fortes pluges registrades durant la matinada a la Comunitat Valenciana, especialment a la província d'Alacant, van provocar carreteres tallades, cotxes atrapats i caiguda de runes. En alguns punts dels termes municipals de la comarca del Comtat, com ara Agres, Cocentaina, Muro, Benillup i l'Alqueria d'Asnar, se superaven a mitjan matí els 80 l/m².

Les intenses precipitacions que es van registrar vora les 14 hores en alguns punts de la Ribera Baixa van elevar l'acumulat al parc industrial d'Almussafes i a Sollana per damunt dels 60 /m², segons dades dels observatoris de la xarxa d'Avamet, provocant xicotets problemes en les dues localitats. En el cas d'Almussafes, malgrat les contínues peticions que es fan any rere any i de les mesures preses per l'Ajuntament, una vegada més la zona del polígon es va veure afectada.

També a l'Horta

La forta tromba ja a la vesprada en alguns punts de l'àrea metropolitana de València va provocar que diversos ajuntaments tancaren túnels i passos subterranis, cosa que va fer que s'activaren protocols d'emergència a Albal i Benetússer. En aquest primer, així com a Catarroja i Torrent, es va rescatar diverses persones atrapades per l'aigua.