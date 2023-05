Gestalgar podria decidir el seu govern amb una moneda a cara o creu

A Gestalgar, el govern està en l’aire. El PSPV i el PP han empatat en vots, amb 207 paperetes cadascun, la qual cosa fa impossible determinar qui és el guanyador. L’actual alcalde, Raúl Pardos, que governa des de 2003 pels socialistes, està convençut que es resoldrà divendres, quan la Junta Electoral publique la resolució de les dues al·legacions que han presentat per dos dels set vots nuls presentats en la nit electoral del 28M.

Segons explica, la Junta Electoral podria donar-los per vàlids malgrat que la presidenta de la mesa electoral els va prendre com a nuls. “Un d’ells té un tros tallat en la part de baix, en la zona blanca, i l’altre té una ratlla, però no ratlla res”, diu Pardos. A aquests se suma un vot per correu que no ha arribat, de 42 que s’han comptabilitzat, i que ve de l’estranger, per la qual cosa estan a l’espera, però saben que és per als socialistes.

Amb aquesta situació, si aquests tres vots no computaren en el resultat final, “es resoldria el govern a l’atzar, amb una moneda a l’aire i a cara o creu”, diu Pardos. “Jo preferiria a pedra, paper o tisora, però bo…”, fa broma.

En to més seriós, l’alcalde lamenta que la transcripció de dades per part del Ministeri haja donat tants problemes i haja beneficiat el PP en tants municipis, com és el cas de Gestalgar, on es dona el PP com a guanyador. De fet, en aquests moments, les dades publicades donen 4 regidors al PP i 3 al PSOE, tot i que tots dos n’han aconseguit quatre.

La veritat és que els populars han crescut al municipi des de 2019, ja que passen de tres a quatre regidors. “He perdut 41 vots, hi ha hagut una campanya contra la meua persona qüestionant que fa molts anys que estic a l’ajuntament. També pot ser que no ho hàgem fet tan bé com créiem, al final és el poble qui mana”, diu Pardos. “Per descomptat, si guanyem, serà amb una victòria molt ajustada”, explica.