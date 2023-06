Una multinacional de l’automòbil farà a València una inversió superior als 4.500 milions

La Generalitat va tancar ahir un projecte vinculat a l’automoció amb una multinacional del sector de l’electromobilitat que comporta una inversió superior als 4.500 milions que depararà la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt, segons ha pogut confirmar aquest periòdic. El Consell ha signat un acord de confidencialitat que impedeix revelar el nom de la companyia i la ubicació triada per a la megaplanta, que està en l’àrea metropolitana de València i es troba ben comunicada. València era l’única opció que manejava la multinacional a Espanya per al hub de l’electromobilitat que s’està formant amb la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i l’electrificació de la factoria de Ford a Almussafes. Aquest és un dels deu projectes que Ximo Puig va revelar que estaven molt avançats en plena campanya electoral.

La Generalitat fa mesos que treballa en secret en l’operació per a evitar que la inversió se n’anara a un altre país europeu. L’Administració valenciana ha pactat amb l’empresa tramitar la inversió com a projecte territorial estratègic igual que la gigafactoria de Volkswagen.

Els terrenys seleccionats es troben en l’àrea metropolitana de la capital del Túria

Mesos de treball

Les negociacions estaven molt avançades i van culminar ahir al matí. La política industrial que va impulsar el president de la Generalitat, Ximo Puig, fa huit anys i que s’ha accelerat en els últims quatre anys, ha convertit la Comunitat Valenciana en un territori business friendly (favorable als negocis), segons han destacat els responsables del grup Volkswagen i de les tecnològiques que s’han instal·lat a València en els últims mesos. Aquest interés per atraure la indústria, especialment la vinculada a l’electromobilitat, ha sigut clau per a la decisió de la multinacional que ahir va signar l’acord d’intencions per a instal·lar-se a la província de València. El congrés de bateries celebrat al març a la Fira de Mostres ha contribuït a incentivar l’interés d’empreses vinculades al cotxe elèctric i al transport per invertir a la Comunitat Valenciana.

Aposta ferma

Les negociacions amb la multinacional de l’automoció que aposta ara per València estaven “molt rodades” en els últims dies i només faltava llimar alguns detalls per a rubricar el protocol d’intencions. La companyia, que fins ara no té presència a Espanya, tindrà accés a una gran pastilla de terreny per a poder instal·lar la gigafactoria. L’operació serà similar a la de Parc Sagunt II, perquè el sòl està disponible i a punt per a ser desenvolupat quasi immediatament.

La intenció de la Generalitat és concretar les bases del projecte territorial estratègic que acceleraran la inversió abans que es produïsca el canvi de govern. La nova inversió reforça el clúster de l’electromobilitat que s’està formant amb VW, Stadler, Ford i Power Electronics.