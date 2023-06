Camarena, entre els 100 millors restaurants del món

Ricard Camarena Restaurant ha irromput per primera vegada en la seua història en la llista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, per a situar-se en el lloc número 96, segons han anunciat aquest dijous els organitzadors d'aquesta prestigiosa llista mundial, que enguany es presentarà a València.

Ricard Camarena ha rebut la notícia amb “molta alegria”. Estar inclosos en aquesta classificació, “encara que siga en el segon tram (els que van del 51 al 100), és una manera de continuar posicionant el restaurant a tots els nivells”, ha indicat. El cuiner ha apuntat, en assabentar-se d'aquest reconeixement, que en la primera persona que ha pensat és en la seua parella i sòcia, Maricarmen Bañuls. “Em recorde de les persones que tots els dies lluiten i, d'alguna manera, pateixen, perquè els agradaria fer millor les coses”, ha explicat. Aquest reconeixement, als que més els arriba “és a l'equip, perquè jo tal vegada soc més conscient en el dia a dia del lloc que anem ocupant en la gastronomia” nacional i internacional, ha assenyalat. En aquest punt, Camarena ha reconegut que a ell l'alegria per aquesta mena de premis li dura “un dia”. “No t'ho esperes, ho assimiles, et poses molt content, però és que en unes hores estàs a altres coses”, ha dit Ricard espera que aquest reconeixement siga “un pas més per a anar acostant-nos a un públic objectiu molt més ampli”. València és una ciutat que rep moltíssims turistes per diversos motius i “tant de bo algun dia nosaltres siguem un motiu més” per a vindre, ha desitjat. “A mi m'agradaria pensar que el dia que no estiguem, el que estem fent continue sent bo, no m'agrada pensar que només som rellevants si algú ho diu”, ha explicat. Evolució positiva El reconeixement de la 50 Best arriba en un moment en el qual el restaurant té “una evolució molt positiva, almenys des del punt de vista des del qual veig la gastronomia”, ha matisat. “Al final, si aquesta evolució va acompanyada de les meues inquietuds, dels meus pensaments i dels meus valors, llavors pense que està en un grandíssim moment”. Ricard ha afirmat que la proposta del restaurant està en un moment d'“harmonia, d'equilibri, però de cerca constant encara”. Ricard Camarena Restaurant compta amb 2 Estreles Michelin, 1 Estrela Verda de Sostenibilitat, 3 Sols Repsol i ocupa el huité lloc mundial dels millors restaurants vegetals, segons la Smart Green Guide. A més, compta amb diferents reconeixements nacionals i locals pel seu treball darrere de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.