Burjassot homenatja l’escriptora Amparo Pastor

Burjassot va homenatjar, dijous, al teatre de la Casa de Cultura, la seua veïna, escriptora i directora de teatre Amparo Pastor Badelles, en una trobada en la qual va haver-hi representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, i nombrosos agents del teixit associatiu de la ciutat. El recinte públic es va tenyir d’amor a les arts i de llum violeta. No es va trobar a faltar cap color.

Va ser l’Associació Teatral Paraules i Dones l’encarregada d’organitzar l’acte de reconeixement a una dona “excepcional”, a qui consideren “mestra i, sobretot, companya”. Des de la seua fundació, en 2010, Amparo Pastor va dirigir la companyia fins al 2017, i, després, “va continuar aportant el seu saber fer”. El projecte, que va nàixer com un taller d’empoderament en el servei municipal d’atenció a les dones Espai Dona, no va tardar a convertir-se en una referència de la vida cultural del municipi.

Amb Mujeres, obra estrenada en 2011 sobre les personalitats femenines de la llista de carrers de Burjassot, Amparo Pastor i Paraules i Dones van emprendre una aventura teatral que continua projectant-se cap al futur. Durant la seua intervenció en l’acte d’homenatge, la presidenta de la companyia, María Ángeles Fernández, va recordar aquest i altres muntatges de Pastor que troben a la ciutat de les sitges el seu principal motiu: La historia de Burjassot contada por mujeres, Retazos y anécdotas de Burjassot, Blancaneu i les Sitges i Les muses d’Estellés.

Documental sobre la trajectòria

La presidenta de Paraules i Dones també va esmentar les adaptacions de clàssics que l’escriptora va realitzar per a la representació, com La Celestina, Casandra i Antígona, entre d’altres. Tot un camí “pel teatre i per al teatre”. A continuació, el grup de teatre va posar en escena fragments d’obres de Pastor. Prèviament, es va visionar un documental sobre la trajectòria d’una autora també coneguda per la seua producció novel·lística i que, recentment, s’ha introduït en el món de la pintura.

Per la seua banda, l’alcalde, Rafa García, va agrair a l’homenatjada la seua creativitat i va manifestar que “Burjassot no s’entendria sense Amparo Pastor”. La va animar a “continuar fent gran la nostra ciutat tal com eres, des de la humilitat i amb molt de cap”.