Tesla preveu alçar una gigafactoria a València per a fabricar cotxes i bateries

La multinacional nord-americana Tesla es decanta per València per a alçar la seua segona gigafactoria europea, com ahir va avançar aquest periòdic en el seu web. La companyia que lidera Elon Musk té intenció de fabricar cotxes elèctrics i bateries en la seua nova megaplanta valenciana. La multinacional aposta per València per la seua posició estratègica en el sud d’Europa amb dos ports preparats per a l’exportació de vehicles (Sagunt i València) i per l’accés a energia renovable barata. La firma ha invertit uns 5.000 milions d’euros en una planta idèntica a Berlín. Tesla va declinar comentar la informació i la Generalitat, que fa mesos que negocia l’operació, va assegurar que no hi ha un acord tancat. El Consell va recordar que aquesta mena de negociacions estan subjectes a criteris estrictes de confidencialitat.

Presència a València Dimarts, directius de la companyia van estar a València per a comprovar in situ que els terrenys s’ajustaven a les seues necessitats i van donar el vistiplau a l’operació. L’empresa va signar un acord d’intencions subjecte a una clàusula de confidencialitat que ha respectat la Generalitat. La inversió de la multinacional estatunidenca supera la que Volkswagen està fent a Sagunt i que, fins al moment, era el projecte industrial més important dels últims cinquanta anys. L’operació (de la qual ha informat aquest periòdic des de dimarts) és una de les deu negociacions que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va revelar abans d’eleccions que estaven en marxa, amb una inversió global de 24.000 milions d’euros. La firma ha invertit 5.000 milions d’euros en una fàbrica idèntica a Berlín Segon intent És la segona vegada que Tesla s’interessa per fabricar cotxes elèctrics a la Comunitat Valenciana. La companyia va estudiar fa uns anys instal·lar-se a Parc Sagunt, però al final es va decantar per alçar la seua primera gigafactoria europea a Berlín. El Consell s’ha compromés a tramitar la iniciativa com a projecte territorial estratègic. Aquesta fórmula s’ha utilitzat amb èxit amb la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i permet agilitzar tots els tràmits administratius i l’adquisició del sòl necessari per a la megaplanta de producció de cotxes elèctrics que té previst construir la companyia d’automòbils a menys de trenta quilòmetres de la capital del Túria. Marca més valuosa Tesla, que és la marca d’automòbils més valuosa del món, acaba d’aconseguir col·locar el seu model Tesla I com el cotxe més venut d’Europa i està incrementat les seues vendes de manera exponencial. L’empresa té sis gigafàbriques al món: quatre als Estats Units (Nevada, Nova York, Texas i Califòrnia), una a la Xina (Xangai) i una altra a Alemanya (Berlín). La companyia està preparant la posada en marxa d’una altra gigafactoria en l’estat mexicà de Nuevo León (la capital del qual és Monterrey). La companyia americana ja va analitzar fa anys la possibilitat de produir automòbils a Parc Sagunt Hub de mobilitat La nova planta projectada consolida l’àrea metropolitana com el gran hub d’electromobilitat del sud d’Europa, amb Volkswagen, Ford i l’empresa de ferrocarrils Stadler situats en un radi de seixanta quilòmetres. La companyia es beneficiarà d’infraestructures com el port de Sagunt (que utilitza la multinacional nipona Toyota per a introduir als països del sud d’Europa la seua producció asiàtica) i del port de València (que empra Ford per a les exportacions). Energia barata Un altre avantatge per a la multinacional ha sigut la possibilitat de tindre accés a electricitat barata gràcies a les energies renovables. Aquesta mena de plantes són electrointensives i les grans empreses de l’automoció han posat els seus ulls a Espanya per la possibilitat de garantir-se energia barata a llarg termini. Volkswagen ha confessat, en els últims mesos, que un dels motius per a situar la gigafactoria de bateries a Sagunt era la planta fotovoltaica d’autoconsum que es construirà al costat de la fàbrica i que proporcionarà el 30 % de l’electricitat que necessita. L’automobilística aposta per Cheste per a la planta

Cheste és l’opció favorita dels nord-americans per a alçar la seua gigafactoria de bateries i cotxes elèctrics. La Generalitat ha accelerat, en els últims mesos, la declaració ambiental i territorial estratègica del Pla general d’ordenació urbana de Cheste d’una nova àrea industrial a la ciutat. Aquesta aprovació era un requisit necessari i sol·licitat pel consistori per a desenvolupar el polígon Ceja Cañada-Arena, que disposa d’1,5 milions de metres quadrats disponibles i que podria acollir la producció de la companyia automobilística, com ahir va informar aquest periòdic. La firma també ha valorat l’opció d’instal·lar-se a Llíria, però és una zona amb menys terrenys disponibles. Per a posar-ho en context, Parc Sagunt II ocupa cinc milions de milions de metres quadrats i la parcel·la de la gigafactoria de Volkswagen té 1,2 milions de metres quadrats. Al costat de la parcel·la de la gigafactoria se n’ha habilitat una altra d’un milió de metres quadrats que, en principi, estava prevista per a un fabricant de càtodes, que finalment no s’instal·larà a València. Igual que Volkswagen, Tesla necessita molt de sòl per a facilitar l’arribada de la indústria auxiliar. 460.000 metres La factoria de la marca a Berlín és gegantesca. De fet, s’estén al llarg de quasi 460.000 metres quadrats, repartits en tres plantes. La companyia va tardar dos anys a construir la gigafactoria de la marca a Berlín. El fundador de la companyia, Elon Musk, s’ha plantejat un objectiu ambiciós: incrementar 10 vegades la producció actual per l’any 2030. Per a aconseguir-ho, és necessari obrir més plantes sota la marca Tesla. D’altra banda, el projecte valencià pot tardar un any a veure la llum. La companyia estatunidenca —igual que Volkswagen i Ford— aspira a captar part dels fons europeus de reconstrucció del segon PERTE del vehicle elèctric. El PERTE s’obri el mes que ve i es tanca a l’octubre, i té fons reservats per a impulsar la fabricació de cotxes elèctrics i bateries.