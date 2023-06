El València fa oficial el fitxatge de Cenk per 5 milions

El València CF ha fet oficial aquest matí, en un comunicat, el fitxatge de Cenk Özkacar per 5 milions d’euros. El defensor turc havia jugat l’última temporada en el club de Mestalla cedit per l’Olympique de Lió francés, amb el qual s’havia pactat una opció de compra que ara ha exercit el València CF. Aquest diari, així com altres mitjans com la Cadena Cope i Superdeporte, ja informava ahir que s’havia acordat executar l’operació, que ara ja ha sigut oficialitzada tant pel València CF com per l’Olympique de Lió.

El central turc signarà per a les pròximes cinc temporades (fins a 2028), i, segons ha transcendit, el València CF pagarà els 5 milions (més el mig milió d’euros que va costar la cessió de l’última temporada) en sis anys. COMUNICADO OFICIAL | CENK ÖZKACAR#BenvingutCenk#CORVCF | #ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) 23 de agosto de 2022 Durant la temporada que ha jugat en el València, Cenk Özkacar ha participat en 21 partits en els quals ha acumulat 1.708 minuts entre Lliga, Copa i Supercopa. El turc, a l’inici de temporada, a penes comptava en els plans de Gattuso i va tardar a debutar. Quan ho va fer, en un moment en el qual l’equip començava ja a sotsobrar, va semblar assentar-se en l’onze. Amb l’arribada de Rubén Baraja a la banqueta, el seu rol va tornar a canviar i va passar de nou a un pla secundari. Les seues titularitats en l’últim tram de la temporada van arribar quan Diakhaby o Gabriel Paulista eren baixa per sanció o per lesió. Amb aquest fitxatge, el primer per a la temporada 2023-24 del València CF, s’obri el debat sobre què farà el club amb la línia defensiva. Actualment, a més de Cenk, el València compta amb Gabriel Paulista, Diakhaby i Cömert, entre els quals podria haver-hi alguna eixida. A més, també tornarà a la disciplina valencianista Jorge Sáenz, encara que és difícil que compte amb una oportunitat en el club. I des del planter, Mosquera, Facu i Yarek reclamen una oportunitat.