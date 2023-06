Àgueda Micó encapçalarà la candidatura per València al Congrés amb Compromís Sumar

Tancat el termini per a presentar candidatures i avals per a presentar-se com a possibles diputats al Congrés dels Diputats per Compromís Sumar: Sumem per Guanyar, ara queda que en la militància de Més Compromís i Iniciativa (dos dels partits que formen Compromís amb Verds-Equo) vote en les seues primàries internes per a triar les persones que faran campanya per a les generals del 23 de juliol.

El que és clar és que Àgueda Micó, actual secretària general de Més Compromís (el partit majoritari de Compromís, coalició formada també per Iniciativa i Verds-Equo) serà la cap de llista per València en la candidatura que es dirà Compromís Sumar: Sumem per Guanyar, atés que és l’única persona que ha presentat la seua candidatura per a ocupar aquest primer lloc. Micó ja va anunciar que dimitirà del seu lloc per a concórrer a les eleccions generals.

D’altra banda, i per a integrar la llista del Congrés de Més a València, hi ha la candidatura d’Àngela Llinares; a Alacant, les d’Imma Orozco, Júlia Company i Miriam Enniuoa, i, a Castelló, les de Guillem Roig, Betlem Albero Peris i Francesc Mezquita.

Respecte als candidats d’Iniciativa per a ocupar el segon lloc de la llista per València hi ha Alberto Ibáñez, actual portaveu del partit, Alfonso Puncel Chornet i Oro Azorín Canet. Per Castelló, Àgueda Murciano Tomàs serà la candidata.

Ara, els militants de Més Compromís i Iniciativa votaran en les primàries dels seus respectius partits des de les 00.00 hores del dimarts 13 de juny fins a les 20 hores del dijous 15.

Repartiment en les llistes

Més Compromís, Iniciativa i Verds-Equo són els tres partits que formen la coalició Compromís. La coalició va arribar a un acord la setmana passada amb la plataforma de Yolanda Díaz per a concórrer junts als comicis sota el nom Compromís Sumar: Sumem per Guanyar. En aquest pacte també estan altres partits presents en la Comunitat Valenciana com Esquerra Unida o Podem. Ara toca triar qui ocuparà els llocs reservats per a cada formació en les llistes al Congrés dels Diputats.

Compromís es reserva el número 1 i 2 de la circumscripció de València (el primer lloc per a Més, que ocuparà Micó i el segon per a Iniciativa); a continuació, el 3 l’ocuparà Nahuel González, d’Esquerra Unida, i el quart lloc anirà per a una persona d’Iniciativa. A Alacant, Sumar posarà el cap de cartell i Més Compromís es queda amb el 2, amb un tercer lloc per a Sumar i un quart per a Iniciativa. A Castelló obrirà la llista una persona de consens, a qui seguirà un candidat valencianista també integrant de Més. Com a tercera de la llista anirà algú de Sumar, i, en quart lloc, un integrant d’Iniciativa.