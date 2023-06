La Fiscalia Anticorrupció recorre la sentència absolutòria del cas Alqueria

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat un recurs a la sentència de la secció primera de l'Audiència de València que va absoldre l'alcalde d'Ontinyent i expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i la resta d'acusats pel Cas Alqueria, segons confirmen a Levante-EMV fonts de la Fiscalia Provincial de València. La secció primera de l'Audiència Provincial de València va absoldre de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i falsedat documental tots els acusats pel Cas Alqueria en una decisió que es va conéixer després de les eleccions municipals i autonòmiques del passat 28-M.

A més de Rodríguez, també van resultar-ne absolts el seu cap de gabinet, Ricard Gallego, el seu exassessor Manuel Reguart i els exgerents d'Imelsa/Divalterra José Ramón Tiller i Agustina Brines. També els set exalts directius de Divalterra, dels delictes de falsedat en document oficial comesa per particular i cooperadors necessaris en la malversació de cabals públics. Igual que l'exsecretari - lletrat assessor del Consell d'Administració de Divalterra i persona de confiança de l'expresident de la Diputació, Jorge Cuerda, i l'exgerent de Divalterra i exalcalde de l’Alcúdia de Crespins, Xavier Simón.

La secció primera de l'Audiència de València va descartar que la nova estructura d'Imelsa-Divalterra “obeïra la necessitat o voluntat de contractar determinades persones, com una manera de pagar favors o concedir prebendes. Considerem més aïna que l'ordre va ser invers. Es va dotar Imelsa d'una nova estructura que (…) es va considerar més eficaç per al compliment dels fins socials, i es van buscar persones que foren capaces per a l'acompliment”, van puntualitzar els magistrats. “Es van buscar persones que pogueren meréixer la confiança de l'equip directiu”. Per tant, “no és estrany que aquestes persones foren políticament pròximes als partits del govern de la Diputació i del govern d'Imelsa”, va justificar el Tribunal de la secció primera de l'Audiència de València.

El recurs encara no s'ha notificat a les defenses, segons confirmen fonts de les persones que van resultar absoltes en aquesta causa.

Es dona la circumstància que La Vall ens Uneix, el partit amb el qual Rodríguez va guanyar l'alcaldia d'Ontinyent després de deixar de ser president de la Diputació de València, és la peça clau en la confecció de la nova Diputació de València, després de les eleccions del passat 28-M.