Mor el pare Deusa, històric sacerdot de Torrent

José Deusa, històric sacerdot de Torrent, ha mort aquest dijous al Seminari Sant Josep de Godella, on residia des de fa uns anys. El seu funeral s'oficiarà dissabte, des de les 10.30 hores a l'església de Nostra Senyora de Mont-Sió, de la qual va ser el titular durant dècades.

El pare Deusa, com era conegut a Torrent, pertanyia a l'orde religiós dels Terciaris Caputxins i va ser destinat a Torrent per a ser nomenat en 1969 com a sacerdot titular de la parròquia de Mont-Sió.

Deusa, natural d'Almoines, a la comarca de la Safor, va impulsar la parròquia torrentina amb el seu caràcter pròxim i afable. També el col·legi de Mont-Sió, del qual va ser director durant algun temps.

Durant el seu mandat al capdavant dels amigonians de Torrent, va comprar un vell casalot al llogaret d'El Rebollar, a Requena, per a convertir-lo amb esforç i col·laboració en el centre d'oci dels júniors de la parròquia i altres col·lectius per a celebrar-hi els campaments d'estiu, així com convivències durant la resta de l'any.

José Deusa també va exercir durant un cert temps el càrrec de consiliari de la Setmana Santa de Torrent i va ser nomenat Fill Adoptiu de la ciutat en 1993.

Des de fa alguns anys estava apartat ja de la vida activa de la parròquia i residia al Seminari de Sant Josep, a Godella, que pertany a l'orde dels Terciaris Caputxins.